МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился своими ожиданиями перед матчем 21-го тура испанской Ла Лиги против «Хетафе», который состоится в понедельник, 26 января, в 22:00 по киевскому времени.

«Нам нужно набрать 42 очка, это наша цель. Все видели, насколько конкурентная лига, с множеством сильных команд в первой десятке. Мы все очень близки к цели. Нам нужно набрать 42 очка.

«Хетафе» – команда со стилем игры, который всегда приносит очень высокие результаты. У них есть оборонительные ресурсы, они используют прессинг, и всегда стремятся к атаке. Они играют длинными пасами, но способны выигрывать подборы и делать много навесов в штрафную.

Будет сложный, очень тяжелый матч, потому что Бордалас – специалист в своем деле. Нам действительно нужна поддержка болельщиков, потому что это будет сложная игра, и нам понадобится поддержка каждого, чтобы победить.

Марк-Андре тер Штеген может получить любой номер, если он будет свободен. На самом деле мы надеемся, что Доминик Ливакович уйдет как можно скорее, потому что он тоже хочет покинуть «Жирону» (каталонский клуб не может заявить нового вратаря из-за правил Ла Лиги, так как все три номера, которые разрешают носить вратарям, заняты).

Пришедшие игроки делают нас лучше. Именно этого мы и хотели добиться. Для нас это шаг вперед. У нас уже был очень сильный состав. Реальность такова, что без этих игроков мы набрали всего 24 очка.

У нас был неудачный 2025 год, но игроки преодолели трудности и сделали шаг вперед, что для меня очень важно. В трудные времена сложно выкладываться на полную, но игроки преодолели сложные периоды. Они много страдали, и теперь могут добиться лучших результатов», – подытожил Мичел.

Турнирная таблица испанской Ла Лиги: