МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
Наставник каталонского клуба – о приобретении Марк-Андре тер Штегена и уходе Ливаковича
Главный тренер «Жироны» Мичел поделился своими ожиданиями перед матчем 21-го тура испанской Ла Лиги против «Хетафе», который состоится в понедельник, 26 января, в 22:00 по киевскому времени.
«Нам нужно набрать 42 очка, это наша цель. Все видели, насколько конкурентная лига, с множеством сильных команд в первой десятке. Мы все очень близки к цели. Нам нужно набрать 42 очка.
«Хетафе» – команда со стилем игры, который всегда приносит очень высокие результаты. У них есть оборонительные ресурсы, они используют прессинг, и всегда стремятся к атаке. Они играют длинными пасами, но способны выигрывать подборы и делать много навесов в штрафную.
Будет сложный, очень тяжелый матч, потому что Бордалас – специалист в своем деле. Нам действительно нужна поддержка болельщиков, потому что это будет сложная игра, и нам понадобится поддержка каждого, чтобы победить.
Марк-Андре тер Штеген может получить любой номер, если он будет свободен. На самом деле мы надеемся, что Доминик Ливакович уйдет как можно скорее, потому что он тоже хочет покинуть «Жирону» (каталонский клуб не может заявить нового вратаря из-за правил Ла Лиги, так как все три номера, которые разрешают носить вратарям, заняты).
Пришедшие игроки делают нас лучше. Именно этого мы и хотели добиться. Для нас это шаг вперед. У нас уже был очень сильный состав. Реальность такова, что без этих игроков мы набрали всего 24 очка.
У нас был неудачный 2025 год, но игроки преодолели трудности и сделали шаг вперед, что для меня очень важно. В трудные времена сложно выкладываться на полную, но игроки преодолели сложные периоды. Они много страдали, и теперь могут добиться лучших результатов», – подытожил Мичел.
Турнирная таблица испанской Ла Лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|21
|17
|1
|3
|57 - 22
|31.01.26 22:00 Эльче - Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна
|52
|2
|Реал Мадрид
|21
|16
|3
|2
|45 - 17
|01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид
|51
|3
|Атлетико Мадрид
|21
|13
|5
|3
|38 - 17
|31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия
|44
|4
|Вильярреал
|20
|13
|2
|5
|37 - 21
|31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона
|41
|5
|Эспаньол
|21
|10
|4
|7
|25 - 25
|30.01.26 22:00 Эспаньол - Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол
|34
|6
|Бетис
|21
|8
|8
|5
|34 - 27
|01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе
|32
|7
|Сельта
|21
|8
|8
|5
|29 - 23
|01.02.26 19:30 Хетафе - Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта
|32
|8
|Реал Сосьедад
|21
|7
|6
|8
|29 - 29
|01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
|27
|9
|Осасуна
|21
|7
|4
|10
|24 - 25
|31.01.26 17:15 Осасуна - Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес
|25
|10
|Эльче
|21
|5
|9
|7
|29 - 29
|31.01.26 22:00 Эльче - Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано
|24
|11
|Севилья
|21
|7
|3
|11
|28 - 33
|02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья
|24
|12
|Атлетик Бильбао
|21
|7
|3
|11
|20 - 30
|01.02.26 22:00 Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао
|24
|13
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20 - 34
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона
|24
|14
|Валенсия
|21
|5
|8
|8
|22 - 33
|01.02.26 17:15 Бетис - Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка
|23
|15
|Алавес
|21
|6
|4
|11
|18 - 26
|30.01.26 22:00 Эспаньол - Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес
|22
|16
|Райо Вальекано
|21
|5
|7
|9
|17 - 28
|01.02.26 15:00 Реал Мадрид - Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано
|22
|17
|Мальорка
|21
|5
|6
|10
|24 - 33
|02.02.26 22:00 Мальорка - Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка
|21
|18
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15 - 26
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол
|21
|19
|Леванте
|20
|4
|5
|11
|24 - 34
|31.01.26 19:30 Леванте - Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад
|17
|20
|Реал Овьедо
|21
|2
|7
|12
|11 - 34
|31.01.26 15:00 Реал Овьедо - Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта
|13
