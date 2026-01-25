Пресс-служба каталонской «Жироны» вспомнила о своем лучшем бомбардире Владиславе Ванате и показала в деталях его гол в победном матче прошлого тура против «Эспаньола».

«Ванат – в огне», – говорится в сообщении пресс-службы «Жироны».

В этом сезоне Владислав Ванат провел за «Жирону» 17 матчей в испанской Примере и забил семь голов

Ранее выступления Ваната в последнем матче оценило известное каталонское спортивное издание L'Esportiu de Catalunya.

ВИДЕО. В Испании восхищаются футболистом сборной Украины