Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Испания
25 января 2026, 22:22 |
1646
0

В Испании восхищаются футболистом сборной Украины

Ванат продолжает забивать за «Жирону»

25 января 2026, 22:22 |
1646
0
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Пресс-служба каталонской «Жироны» вспомнила о своем лучшем бомбардире Владиславе Ванате и показала в деталях его гол в победном матче прошлого тура против «Эспаньола».

«Ванат – в огне», – говорится в сообщении пресс-службы «Жироны».

В этом сезоне Владислав Ванат провел за «Жирону» 17 матчей в испанской Примере и забил семь голов

Ранее выступления Ваната в последнем матче оценило известное каталонское спортивное издание L'Esportiu de Catalunya.

ВИДЕО. В Испании восхищаются футболистом сборной Украины

По теме:
ВИДЕО. Легенда Реала шокировал всех своей закаленностью
ФОТО. Ламин Ямаль будет рекламировать тот же бренд, что и Сидни Суини
ФОТО. Легенда футбола может возобновить карьеру в 42 года
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Футбол | 25 января 2026, 20:40 13
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов

Подопечные Майкла Каррика одолели канониров 3:2 в выездном матче 23-го тура АПЛ

Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25 января 2026, 13:35 93
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!

Элина в двух сетах одолела Мирру в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии

Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
Футбол | 25.01.2026, 22:42
Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
Игорь Суркис провел ключевую беседу с лидером Динамо, где приняли решение
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем