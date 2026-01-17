Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Испания
17 января 2026, 21:37 |
Украинец оформил дубль в прошлом матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий Владислав Ванат оформил дубль в матче очередного тура Ла Лиги, в котором «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».

Выступление Ваната оценило известное каталонское спортивное издание L'Esportiu de Catalunya.

«Мячи до Ваната доходят редко, поэтому воспользоваться своим классом в завершающей фазе непросто, но важны также интуиция и характер. Он взял на себя ответственность исполнить первый пенальти и, даже промахнувшись, вернулся, чтобы попробовать еще раз», – сообщает издание.

В этом сезоне Владислав Ванат провел за «Жирону» 17 матчей в испанской Примере и забил семь голов.

Дмитрий Олийченко Источник: L'Esportiu
Комментарии 5
MCD-MEL
Дуже радий за Ваната. За його характер, що не очканув пробити вдруге і втретє. І що всім так пре від нього) Але подивіться на його гру і чому до нього м'яч  доходить рідко як пишуть. Ще у грі проти Галатасарая я помітив, що у нього немає розуміння куди саме потрібно відкриватись. Те саме було і коли Мудрик почав грати за Челсі. Навички є а футбольний інтелект дуже на низькому рівні. Подивіться уважно вчорашню гру. Дають пас у розріз а він як Довбик, (замість того, щоб просувати м'яч до воріт як це мають робити нападники) підробляє і собі прокидує до углового прапорця. З ліва йде атака, обігруються в оде і йде подача а він в цей час наберає на дальню СПИНОЮ і навіть не бачить, що йде подача. Гравець Жирони обводить ТРЬОХ і вривається в штрафну де вже 8 сек стоїть Ванат на одному місці і він тупо стоїть!!!! І це все до 24-ї хвилини. Скільки уривків його гри бачив за останні пів року, жодного разу не бачив, щоб він вгадав відскок при верховій боротьбі.....ЯК ТАК??? Надіюсь це прийде в найближчому часі до нього але як показує приклад Довбика, це вже невиліковне( 
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Alex
Ламін Ямал забив у цьому сезоні 7 голів. Ванат забив також 7!
Ответить
+1
AK.228
👏👏
10% таланта 90% - упорства 
Ответить
0
