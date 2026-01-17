Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинский нападающий Владислав Ванат оформил дубль в матче очередного тура Ла Лиги, в котором «Жирона» со счетом 2:0 одолела «Эспаньол».

Выступление Ваната оценило известное каталонское спортивное издание L'Esportiu de Catalunya.

«Мячи до Ваната доходят редко, поэтому воспользоваться своим классом в завершающей фазе непросто, но важны также интуиция и характер. Он взял на себя ответственность исполнить первый пенальти и, даже промахнувшись, вернулся, чтобы попробовать еще раз», – сообщает издание.

В этом сезоне Владислав Ванат провел за «Жирону» 17 матчей в испанской Примере и забил семь голов.