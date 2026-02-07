Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм определились с составами на матч АПЛ
Англия
07 февраля 2026, 13:58 | Обновлено 07 февраля 2026, 14:32
250
0

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм определились с составами на матч АПЛ

Команды сыграют в 25 туре АПЛ

07 февраля 2026, 13:58 | Обновлено 07 февраля 2026, 14:32
250
0
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм определились с составами на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 7 февраля, Манчестер Юнайтед сыграет домашний матч против Тоттенхэма в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги.

Майкл Каррик и Томас Франк определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Лазарет «шпор» до сих пор переполнен, а «красным дьяволам» не смогут помочь три исполнителя.

Матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм запланирован на сегодня, 7 февраля. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 24 сыгранных матчей. Тоттенхэм находится на 14 строчке с 29 баллами.

По теме:
Арсенал находится в трех голах от рекорда АПЛ
УЕФА опубликовал десятку лучших голов Лиги чемпионов 2025/26. Где Трубин?
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Майкл Каррик Томас Франк стартовые составы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Хоккей | 06 февраля 2026, 19:25 4
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу

Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A

Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Бокс | 07 февраля 2026, 06:02 0
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»

Американец – об Али

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Бокс | 07.02.2026, 09:14
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Фонсека восхищает в Лионе. Паулу выбил аренду Эндрика, а ныне – Яремчука
Футбол | 07.02.2026, 09:05
Фонсека восхищает в Лионе. Паулу выбил аренду Эндрика, а ныне – Яремчука
Фонсека восхищает в Лионе. Паулу выбил аренду Эндрика, а ныне – Яремчука
Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Футбол | 07.02.2026, 14:27
Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Севилья – Жирона. Прогноз и анонс на матч 23-го тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
Аякс определился с позицией, на которой будет использовать Зинченко
05.02.2026, 11:33 20
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 5
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем