Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм определились с составами на матч АПЛ
Команды сыграют в 25 туре АПЛ
В субботу, 7 февраля, Манчестер Юнайтед сыграет домашний матч против Тоттенхэма в рамках 25-го тура Английской Премьер-лиги.
Майкл Каррик и Томас Франк определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Лазарет «шпор» до сих пор переполнен, а «красным дьяволам» не смогут помочь три исполнителя.
Матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм запланирован на сегодня, 7 февраля. Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 41 турнирный балл после 24 сыгранных матчей. Тоттенхэм находится на 14 строчке с 29 баллами.
