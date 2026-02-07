Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 07:32
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»

Тренер – о Петре Дыминском

Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркис сказал фас! Поэтому я ушел из сборной»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем президенте «Карпат» Петре Дыминском.

– Как же после того разговора со скандалом Дыминский обратился к вам с новым предложением о работе?

– Да он меня буквально отцом называл, извинялся – что только не говорил, обещал. Это уже потом я понял: артист. Когда началась работа, снова были те же проблемы. Я же говорю, он сам хотел тренировать, но сверху руководить, не со скамейки.

– Вы с ним не общались, когда потом была история с матчем «Металлиста» с «Карпатами»?

– Нет. Это все было с подачи Суркиса, а он был исполнителем. Суркис сказал «Фас!» – и все. Прошло уже два года или больше, как они это вспомнили. Меня тогда назначили тренером сборной, и это все читалось. Ведь он не хотел, а на моем назначении в сборную настоял Коломойский. Даже представляя меня, Суркис сделал как бы заметку: правда, нам поступила информация от Петра Дыминского, надо разбираться. Тогда уже началась война между Ярославским и Суркисом: игра в Добромиле, задержка в воздухе нашего рейса на матч с Динамо, неадекватное судейство. А я – тренер сборной. И нужно было выбирать. Поэтому ушел из сборной.

Мирон Маркевич Карпаты Львов Петр Дыминский сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
AndiM
Всі пам'ятають , чого ти пішов, і після яких слів ярославського.  Там було не фас від суркіса, а сідЄть від ярославського.Так що робити з себе дартан'яна не вийде.
