Один из лидеров Зари восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Зари» Роман Вантух восстановился после повреждения и впервые сыграл на турецком этапе подготовки. В последнем спарринге с «Андижаном» (Узбекистан) он провел на поле первые 45 минут.

По имеющейся информации, из основных игроков «Зари» в лазарете находится только серб Петар Мичин, но есть основания надеяться, что к началу второй половины сезона его не будут беспокоить боли в колене.

А вот нигерийский легионер Кристофер Нваезе уже покинул расположение «Зари» в Турции, и он будет решать проблемы со здоровьем дома.

Также уже вернулись в Украину и несколько футболистов молодежного состава, которые тренировались с главной командой. Они далее будут готовиться в «Заре» (U-19), где у них будет больше игровой практики.

На данный момент «Заря» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 23 очка.

Ранее сообщалось, что «Заря» получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока.