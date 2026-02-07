Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров Зари восстановился после травмы
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 08:18 | Обновлено 07 февраля 2026, 09:17
179
0

Один из лидеров Зари восстановился после травмы

В лазарете из основы луганчан остался только Мичин

07 февраля 2026, 08:18 | Обновлено 07 февраля 2026, 09:17
179
0
Один из лидеров Зари восстановился после травмы
ФК Заря. Роман Вантух

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров «Зари» Роман Вантух восстановился после повреждения и впервые сыграл на турецком этапе подготовки. В последнем спарринге с «Андижаном» (Узбекистан) он провел на поле первые 45 минут.

По имеющейся информации, из основных игроков «Зари» в лазарете находится только серб Петар Мичин, но есть основания надеяться, что к началу второй половины сезона его не будут беспокоить боли в колене.

А вот нигерийский легионер Кристофер Нваезе уже покинул расположение «Зари» в Турции, и он будет решать проблемы со здоровьем дома.

Также уже вернулись в Украину и несколько футболистов молодежного состава, которые тренировались с главной командой. Они далее будут готовиться в «Заре» (U-19), где у них будет больше игровой практики.

На данный момент «Заря» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 23 очка.

Ранее сообщалось, что «Заря» получила солидное предложение от динамовцев по трансферу игрока.

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальные снимки. Очень горячо
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой
ОФИЦИАЛЬНО. Заря отправила украинского полузащитника в чемпионат Болгарии
Петар Мичин Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Вантух Кристофер Нваезе учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Теннис | 06 февраля 2026, 16:22 5
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже

Поединок начнется 6 февраля ориентировочно в 17:00 по Киеву

ФОТО. Сборная Украины прошла на параде спортсменов на открытии ОИ-2026
Олимпийские игры | 06 февраля 2026, 23:12 3
ФОТО. Сборная Украины прошла на параде спортсменов на открытии ОИ-2026
ФОТО. Сборная Украины прошла на параде спортсменов на открытии ОИ-2026

Вечером 6 февраля в Милане проходит яркая церемония открытия

КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
Футбол | 06.02.2026, 08:18
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение
Футбол | 07.02.2026, 04:32
Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение
Роналду захотел снова играть за Реал. Клуб принял окончательное решение
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
Энтони Джошуа выбрал боксера, который победил бы Усика и братьев Кличко
06.02.2026, 04:44
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем