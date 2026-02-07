Йожеф Сабо назвал самых слабых игроков нынешнего Динамо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал самое слабое звено в клубе, выделив игроков линии полузащиты.

«Полузащитник сейчас должен уметь отбирать, отдавать, видеть поле и бегать от штрафной до штрафной. Вот это я понимаю полузащитник. А когда хавбеки играют на свободных мячах, то это ху*ня, я извиняюсь. Вот сейчас такие футболисты и играют в Динамо», – сказал Йожеф Сабо.

