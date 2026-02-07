Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф Сабо назвал самых слабых игроков нынешнего Динамо
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 07:02 |
673
0

Йожеф Сабо назвал самых слабых игроков нынешнего Динамо

Бывший наставник киевлян выделил полузащиту

07 февраля 2026, 07:02 |
673
0
Йожеф Сабо назвал самых слабых игроков нынешнего Динамо
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал самое слабое звено в клубе, выделив игроков линии полузащиты.

«Полузащитник сейчас должен уметь отбирать, отдавать, видеть поле и бегать от штрафной до штрафной. Вот это я понимаю полузащитник. А когда хавбеки играют на свободных мячах, то это ху*ня, я извиняюсь. Вот сейчас такие футболисты и играют в Динамо», – сказал Йожеф Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Хоккей | 06 февраля 2026, 19:25 4
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу

Удалось победить соперника по чемпионату мира в Дивизионе 1A

ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06 февраля 2026, 09:10 10
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику

Артема исключили из заявки на Лигу Европы

Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Теннис | 06.02.2026, 16:22
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
ФОТО. Новое правило в Аргентине, которое могло закрыть Месси путь в сборную
Футбол | 06.02.2026, 23:07
ФОТО. Новое правило в Аргентине, которое могло закрыть Месси путь в сборную
ФОТО. Новое правило в Аргентине, которое могло закрыть Месси путь в сборную
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
05.02.2026, 15:54
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 2
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем