Украина. Премьер лига07 февраля 2026, 07:02 |
673
0
Йожеф Сабо назвал самых слабых игроков нынешнего Динамо
Бывший наставник киевлян выделил полузащиту
07 февраля 2026, 07:02 |
673
0
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал самое слабое звено в клубе, выделив игроков линии полузащиты.
«Полузащитник сейчас должен уметь отбирать, отдавать, видеть поле и бегать от штрафной до штрафной. Вот это я понимаю полузащитник. А когда хавбеки играют на свободных мячах, то это ху*ня, я извиняюсь. Вот сейчас такие футболисты и играют в Динамо», – сказал Йожеф Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
Комментарии 0
