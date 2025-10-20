Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 07:02 |
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»

Экс-футболист «Динамо» – о том, как о нем отзывался Йожеф Сабо

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

«Раньше Сабо обо мне говорил: «У него лишний вес, он вечно пьет». Но оправдываться я не буду. Если я пьяница, то как я тогда гонял три года подряд? Мог бы и больше, если бы не травма. Также с лишним весом невозможно пробежать 30 метров три и шесть. Йожефу Йожефовичу я пожелаю здоровья. Пусть и дальше разбирает матчи, думаю, его читают», – сказал Леоненко.

Ранее бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на стычку нынешнего лидера «бело-синих» Андрея Ярмоленко с юным фанатом киевского клуба.

Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Денис Брегін
Вітя алкаш з тюмєні
Ответить
0
