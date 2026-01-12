Юный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси разозлил болельщиков мадридского «Реала» своим поведением после победы в Суперкубке Испании (3:2).

После завершения Эль-Класико молодой футболист выбежал на поле, празднуя триумф в национальном турнире вместе с партнёрами.

В один момент Пау повернулся к трибунам и продемонстрировал так называемый жест «по локоть».

Поступок Кубарси остался без внимания на поле, поскольку игроки в эйфории не заметили его действий, однако болельщики зафиксировали этот недопустимый жест на видео.

ВИДЕО. Защитник Барсы показал непристойный жест фанатам после игры с Реалом