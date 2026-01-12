ВИДЕО. Защитник Барсы показал непристойный жест фанатам после игры с Реалом
Поступок Пау Кубарси вызвал бурю эмоций
Юный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси разозлил болельщиков мадридского «Реала» своим поведением после победы в Суперкубке Испании (3:2).
После завершения Эль-Класико молодой футболист выбежал на поле, празднуя триумф в национальном турнире вместе с партнёрами.
В один момент Пау повернулся к трибунам и продемонстрировал так называемый жест «по локоть».
Поступок Кубарси остался без внимания на поле, поскольку игроки в эйфории не заметили его действий, однако болельщики зафиксировали этот недопустимый жест на видео.
🔥 La celebración del Barça tras el pitido final: ¿qué hace Cubarsí? 💥— MARCA (@marca) January 11, 2026
📹 @Futbolconkarma #superSupercopa #ElClásico pic.twitter.com/FvjQBJ8pe2
