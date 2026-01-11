Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании

В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Поединок принимал стадион «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Барселона» в голевом триллере обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:2 и завоевала Суперкубок Испании.

Обе команды осторожно начали матч, присматриваясь друг к другу. «Барселона» подолгу контролировала мяч, а «Реал» пытался играть на контратаках и делать забросы на Винисиуса Жуниора и Гонсало Гарсию, надеясь на выбегания в быстрые отрывы, однако защита каталонцев справлялась с этим в начале матча.

Первый по-настоящему опасный момент случился в середине тайма, когда Винисиус на фланге прокинул Кубарси, пробежал с центра поля и под углом вышел сам на сам с Жоаном Гарсией, но не смог его переиграть, пробив прямо по центру ворот.

В первые тридцать минут опасных моментов больше не было, а после паузы на воду игра резко оживилась. Шансы сыпались как из рога изобилия: Жоану Гарсии вновь пришлось спасать ворота после выхода один на один, на этот раз Гонсало Гарсия не сумел реализовать момент. Рафинья ответил своим выходом сам на сам после филигранной передачи Ямаля, но удар бразильца прошёл мимо цели.

И уже в следующей атаке Рафинья вывел каталонцев вперёд. Он протащил мяч до штрафной и точно пробил в дальний угол, а Куртуа не успел среагировать.

Казалось, первый тайм завершится в пользу «Барселоны», но арбитр добавил три минуты, и началось настоящее безумие дополнительного времени. Сначала Винисиус вновь прорвался по левому флангу, прошёл Педри и Кунде, сместился в штрафную, уложил на газон Кубарси и с нескольких метров отправил мяч в дальний угол.

«Барселона» быстро ответила: Педри через минуту сделал точную разрезную передачу на Левандовского, который перебросил Куртуа и снова вывел каталонцев вперёд. Но уходить на перерыв с преимуществом им было не суждено: Хейсен пробил головой после углового, Рафинья перевёл мяч в перекладину, а на добивании удачно сыграл Гонсало Гарсия и добил его в ворота. Команды ушли на перерыв при равном счёте 2:2.

Во втором тайме обе команды создавали момент за моментом, но остроты было меньше, чем в первой половине. Винисиус имел шанс сделать дубль: первый удар из-за пределов штрафной парировал Жоан Гарсия, а добивание прошло выше ворот. У «Барселоны» опасность исходила от Ямаля, который пробивал после передачи Кунде, но Куртуа снова был на месте.

А через несколько минут «Барселона» праздновала победный гол. Рафинья получил мяч в центре штрафной, пробил, падая на газон, и рикошетом от Асенсио мяч влетел в ворота. Каталонцы вновь вышли вперёд.

Не обошлось и без красной карточки в таком противостоянии: Френки де Йонг грубо сыграл в подкате против Килиана Мбаппе и был удалён с поля. «Реал» имел шанс перевести матч в серию пенальти, но удары Каррераса и Асенсио пришлись прямо в Жоана Гарсию. «Барселона» увозит из Саудовской Аравии очередной трофей.

Суперкубок Испании. Финал.

«Барселона» – «Реал» – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовский, 45+4 – Винисиус Жуниор, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6

Предупреждения: Эрик Гарсия, 57, Педри, 86 – Асенсио, 57, Вальверде, 57, Каррерас, 82

Удаление: де Йонг, 90+1

«Барселона»: Жоан Гарсия – Бальде, Эрик Гарсия (Мартин, 83), Кубарси, Кунде – Педри, де Йонг, Фермин (Ольмо, 66) – Рафинья (Решфорд, 83), Левандовский (Ф. Торрес, 66), Ямаль (Араухо, 90+3).

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Хейсен (Алаба, 76), Асенсио, Вальверде (Гюлер, 68) – Беллингем, Чуамени, Камавинга (Себальос, 83) – Винисиус Жуниор (Мастантуоно, 83), Гонсало Гарсия (Мбаппе, 76), Родриго.

Судья: Хосе Луис Мунуэра (Испания).

Стадион: «King Abdullah Sports City» (Джидда, Саудовская Аравия).

