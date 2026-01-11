Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2026 21:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
Суперкубок Испании
11 января 2026, 23:08 | Обновлено 12 января 2026, 00:02
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании

Дубль Рафиньи и гол Левандовского принесли каталонцам победу над мадридским Реалом

16 Comments
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом». Поединок принимал стадион «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия).

«Барселона» в голевом триллере обыграла мадридский «Реал» со счётом 3:2 и завоевала Суперкубок Испании.

Обе команды осторожно начали матч, присматриваясь друг к другу. «Барселона» подолгу контролировала мяч, а «Реал» пытался играть на контратаках и делать забросы на Винисиуса Жуниора и Гонсало Гарсию, надеясь на выбегания в быстрые отрывы, однако защита каталонцев справлялась с этим в начале матча.

Первый по-настоящему опасный момент случился в середине тайма, когда Винисиус на фланге прокинул Кубарси, пробежал с центра поля и под углом вышел сам на сам с Жоаном Гарсией, но не смог его переиграть, пробив прямо по центру ворот.

В первые тридцать минут опасных моментов больше не было, а после паузы на воду игра резко оживилась. Шансы сыпались как из рога изобилия: Жоану Гарсии вновь пришлось спасать ворота после выхода один на один, на этот раз Гонсало Гарсия не сумел реализовать момент. Рафинья ответил своим выходом сам на сам после филигранной передачи Ямаля, но удар бразильца прошёл мимо цели.

И уже в следующей атаке Рафинья вывел каталонцев вперёд. Он протащил мяч до штрафной и точно пробил в дальний угол, а Куртуа не успел среагировать.

Казалось, первый тайм завершится в пользу «Барселоны», но арбитр добавил три минуты, и началось настоящее безумие дополнительного времени. Сначала Винисиус вновь прорвался по левому флангу, прошёл Педри и Кунде, сместился в штрафную, уложил на газон Кубарси и с нескольких метров отправил мяч в дальний угол.

«Барселона» быстро ответила: Педри через минуту сделал точную разрезную передачу на Левандовского, который перебросил Куртуа и снова вывел каталонцев вперёд. Но уходить на перерыв с преимуществом им было не суждено: Хейсен пробил головой после углового, Рафинья перевёл мяч в перекладину, а на добивании удачно сыграл Гонсало Гарсия и добил его в ворота. Команды ушли на перерыв при равном счёте 2:2.

Во втором тайме обе команды создавали момент за моментом, но остроты было меньше, чем в первой половине. Винисиус имел шанс сделать дубль: первый удар из-за пределов штрафной парировал Жоан Гарсия, а добивание прошло выше ворот. У «Барселоны» опасность исходила от Ямаля, который пробивал после передачи Кунде, но Куртуа снова был на месте.

А через несколько минут «Барселона» праздновала победный гол. Рафинья получил мяч в центре штрафной, пробил, падая на газон, и рикошетом от Асенсио мяч влетел в ворота. Каталонцы вновь вышли вперёд.

Не обошлось и без красной карточки в таком противостоянии: Френки де Йонг грубо сыграл в подкате против Килиана Мбаппе и был удалён с поля. «Реал» имел шанс перевести матч в серию пенальти, но удары Каррераса и Асенсио пришлись прямо в Жоана Гарсию. «Барселона» увозит из Саудовской Аравии очередной трофей.

Суперкубок Испании. Финал.

«Барселона» – «Реал» – 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовский, 45+4 – Винисиус Жуниор, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6

Предупреждения: Эрик Гарсия, 57, Педри, 86 – Асенсио, 57, Вальверде, 57, Каррерас, 82

Удаление: де Йонг, 90+1

«Барселона»: Жоан Гарсия – Бальде, Эрик Гарсия (Мартин, 83), Кубарси, Кунде – Педри, де Йонг, Фермин (Ольмо, 66) – Рафинья (Решфорд, 83), Левандовский (Ф. Торрес, 66), Ямаль (Араухо, 90+3).

«Реал»: Куртуа – Каррерас, Хейсен (Алаба, 76), Асенсио, Вальверде (Гюлер, 68) – Беллингем, Чуамени, Камавинга (Себальос, 83) – Винисиус Жуниор (Мастантуоно, 83), Гонсало Гарсия (Мбаппе, 76), Родриго.

Судья: Хосе Луис Мунуэра (Испания).

Стадион: «King Abdullah Sports City» (Джидда, Саудовская Аравия).

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Барселона - Реал отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Настав час включити Ель - Класіко до світового культурного надбання ЮНЕСКО,
Ответить
+7
KAA82
Сливочные шлюхи снова соснули 
Ответить
+5
Перець
Барса в цьому сезоні чемпіони
Ответить
+2
GroundUnder
вполне могут взять опять требл внутрииспанский: ЛаЛига + Копа дель рей + Суперкубок
Ответить
+2
Эгоист
Пумочка, как тебе игра твоего регала? Ты не сильно расстроилась?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Эгоист
Пафосная победа Великой Барселоны. И даже шубейная судья не помогла регалу
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
pol-55
Чому Алонсо змінив Віні,гострота пропала,правда Він на 64хв якби віддав пас на Вальверде.. ,а так сам замотався.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Dmytro
Чому ж Мбапе не зі старту?
Ответить
-1
Андрей Калногуз
Вінісіус забив "Гол Блохіна Баварії 75,, дуже схожий, пройшов весь захист і в дальній кут👍
Ответить
-3
