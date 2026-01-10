Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча
Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2026 21:00 - : -
Реал Мадрид
Суперкубок Испании
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Суперкубка Испании

Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 11 января, состоится финальный поединок Суперкубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «King Abdullah Sports City», игра начнется в 21:00 по киевскому времени.

«Барселона» и мадридский «Реал» в четвертый раз подряд разыграют трофей Суперкубка Испании. Небольшое преимущество в последних очных финалах на стороне каталонцев — за последние три года они дважды становились победителями турнира. Особенно болезненным для мадридцев оказался прошлогодний финал, в котором «Барселона» не оставила шансов принципиальному сопернику, разгромив его со счетом 5:2. Потому у «Реала» есть дополнительная мотивация — взять реванш у своего вечного оппонента. В нынешнем сезоне команды уже пересекались в рамках чемпионата Испании. Тогда на «Сантьяго Бернабеу» сильнее оказался «Реал», который одержал победу со счетом 2:1. Голы за хозяев забили Мбаппе и Беллингем, а в составе гостей единственный мяч записал на свой счет Фермин.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Барселона
11 января 2026 -
21:00
Реал Мадрид
Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал текстовая трансляция
