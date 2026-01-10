Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2026 21:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок Испании
10 января 2026, 15:14 |
548
1

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании

Поединок состоится 11 января в 21:00 по Киеву

10 января 2026, 15:14 |
548
1 Comments
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Коллаж Sport.ua

11 января на Король Абдалла Спортс Сити (Джидда) пройдет финал Суперкубка Испании, в котором Барселона встретится с Реал Мадрид.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда при Флике показывала хорошую эффективность. В прошлом сезоне, что был дебютным для наставника в Испании, он последовательно взял тут Суперкубок, Примеру и Копу дель Рей, и только в Лиге чемпионов была неудача с Интером. Правда, после каникул, в нынешней темпораде, был достаточно тяжелый старт. Только к зиме ситуацию наладили, в итоге создав достаточно комфортное преимущество в четыре очка.

2026-й год получается начинать удачно, несмотря на очередные проблемы со здоровьем Ямаля и того, что следом за Тер Штегеном, похоже, руководство рассорилось и с другим ветераном, Левандовски. Ничего, и Эспаньол в дерби обыграли 2:0, и Атлетику, уже в рамках Суперкубка, отгрузили пять безответных голов.

Реал Мадрид

Клуб в 2025-м году не выиграл ни единого трофея - для того, кто привык к постоянным и максимальным успехам, это серьезный удар. Да, в основном виновным был признан Анчелотти, и не зря ему не дали даже на клубном чемпионате мира лета поработать, отпустив тренировать сборную Бразилии сразу после того, как стало ясно, что после неудач в Суперкубке Испании и Лиге чемпионов проиграли Барселоне спор и в Примере, и даже в финале Копы дель Рей.

Но сейчас растет давление и уже на Хаби Алонсо. Он ведь проиграл ПСЖ летом на клубном чемпионате мира, а в ноябре-декабре растерял преимущество в Ла Лиге. Писали, негласно, что давно ходившие слухи о возможной отставке молодого наставника реализуются, если тот не выиграет трофей уже сейчас. Что же, с первым соперником, Атлетико, справились, пусть и только 2:1.

Статистика личных встреч

До упомянутых октябрьских 2:1, в прошлом сезоне, каталонцы выиграли все четыре очных поединка, и только в кубке этого добились в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в номинальных хозяев. Стоит поставить на Барселону, но с форой 0 (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Барселона
11 января 2026 -
21:00
Реал Мадрид
Фора Барселоны (0) 1.64 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Галатасарай – Фенербахче. Анонс и прогноз на финал Суперкубка Турции
Алжир – Нигерия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Суперкубок Испании по футболу Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10 января 2026, 10:14 16
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли

Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»

ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
Футбол | 10 января 2026, 10:42 4
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы

ЛНЗ отправился в Турцию

Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Футбол | 10.01.2026, 14:17
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09.01.2026, 19:05
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Hala Madrid
Реал Мадрид заберёт этот суперкубок!
Ответить
-1
Популярные новости
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 14
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем