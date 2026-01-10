11 января на Король Абдалла Спортс Сити (Джидда) пройдет финал Суперкубка Испании, в котором Барселона встретится с Реал Мадрид.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда при Флике показывала хорошую эффективность. В прошлом сезоне, что был дебютным для наставника в Испании, он последовательно взял тут Суперкубок, Примеру и Копу дель Рей, и только в Лиге чемпионов была неудача с Интером. Правда, после каникул, в нынешней темпораде, был достаточно тяжелый старт. Только к зиме ситуацию наладили, в итоге создав достаточно комфортное преимущество в четыре очка.

2026-й год получается начинать удачно, несмотря на очередные проблемы со здоровьем Ямаля и того, что следом за Тер Штегеном, похоже, руководство рассорилось и с другим ветераном, Левандовски. Ничего, и Эспаньол в дерби обыграли 2:0, и Атлетику, уже в рамках Суперкубка, отгрузили пять безответных голов.

Реал Мадрид

Клуб в 2025-м году не выиграл ни единого трофея - для того, кто привык к постоянным и максимальным успехам, это серьезный удар. Да, в основном виновным был признан Анчелотти, и не зря ему не дали даже на клубном чемпионате мира лета поработать, отпустив тренировать сборную Бразилии сразу после того, как стало ясно, что после неудач в Суперкубке Испании и Лиге чемпионов проиграли Барселоне спор и в Примере, и даже в финале Копы дель Рей.

Но сейчас растет давление и уже на Хаби Алонсо. Он ведь проиграл ПСЖ летом на клубном чемпионате мира, а в ноябре-декабре растерял преимущество в Ла Лиге. Писали, негласно, что давно ходившие слухи о возможной отставке молодого наставника реализуются, если тот не выиграет трофей уже сейчас. Что же, с первым соперником, Атлетико, справились, пусть и только 2:1.

Статистика личных встреч

До упомянутых октябрьских 2:1, в прошлом сезоне, каталонцы выиграли все четыре очных поединка, и только в кубке этого добились в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в номинальных хозяев. Стоит поставить на Барселону, но с форой 0 (коэффициент - 1,64).