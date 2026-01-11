Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании
11 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу каталонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в составе сине-гранатовых оформил бразильский форвард Рафинья.
Суперкубок Испании. Финал, 11 января
Барселона – Реал Мадрид – 3:2
Голы: Рафинья, 36, Левандовски, 45+2, Рафинья, 73 – Винисиус Жуниор, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6
Удаление: Де Йонг, 90+1
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 36 мин.
ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 45+2 мин.
ГОЛ! 2:1 Левандовски, 45+4 мин.
ГОЛ! 2:2 Гонсало Гарсия, 45+6 мин.
ГОЛ! 3:2 Рафинья, 73 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дубль Рафиньи и гол Левандовского принесли каталонцам победу над мадридским Реалом
Тренера разозлило поражение от «Браги»