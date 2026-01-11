11 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

Дубль в составе сине-гранатовых оформил бразильский форвард Рафинья.

Суперкубок Испании. Финал, 11 января

Барселона – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Рафинья, 36, Левандовски, 45+2, Рафинья, 73 – Винисиус Жуниор, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6

Удаление: Де Йонг, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 36 мин.

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 45+4 мин.

ГОЛ! 2:2 Гонсало Гарсия, 45+6 мин.

ГОЛ! 3:2 Рафинья, 73 мин.