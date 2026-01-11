Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Суперкубок Испании
Барселона
11.01.2026 21:00 – FT 3 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок Испании
11 января 2026, 23:35 |
8001
0

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

11 января 2026, 23:35 |
8001
0
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 января прошел финальный матч за Суперкубок Испании между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на King Abdullah Sports City в городе Джидда, Саудовская Аравия. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе сине-гранатовых оформил бразильский форвард Рафинья.

Суперкубок Испании. Финал, 11 января

Барселона – Реал Мадрид – 3:2

Голы: Рафинья, 36, Левандовски, 45+2, Рафинья, 73 – Винисиус Жуниор, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6

Удаление: Де Йонг, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 36 мин.

ГОЛ! 1:1 Винисиус Жуниор, 45+2 мин.

ГОЛ! 2:1 Левандовски, 45+4 мин.

ГОЛ! 2:2 Гонсало Гарсия, 45+6 мин.

ГОЛ! 3:2 Рафинья, 73 мин.

События матча

90’ +1
Френки де Йонг (Барселона) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Дани Ольмо.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гарсия (Реал Мадрид).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Педри.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Гонсало Гарсия.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона), асcист Фермин Лопес.
По теме:
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал видео голов и обзор Суперкубок Испании по футболу Винисиус Жуниор Рафинья Диас Роберт Левандовски Гонсало Гарсия Френки де Йонг удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(122)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Футбол | 11 января 2026, 23:08 13
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании

Дубль Рафиньи и гол Левандовского принесли каталонцам победу над мадридским Реалом

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Футбол | 11.01.2026, 23:48
Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Битва гигантов Серии А. Наполи и Интер в горячем матче забили четыре гола
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11.01.2026, 17:21
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем