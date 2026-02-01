Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Опытный украинец покинул Металлист 1925 после разговора с Бартуловичем
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 12:43 | Обновлено 01 февраля 2026, 13:02
Максим Имереков рассказал, почему больше не играет за Металлист 1925

ФК Металлист 1925. Максим Имереков

Украинский защитник Максим Имереков рассказал, почему больше не играет за Металлист 1925. Футболист признался, что все решил разговор с главным тренером Младеном Бартуловичем.

– Максим, как поживаете после ухода из Металлиста 1925?

– После завершения контракта я рассматриваю разные варианты. Пока негде, скажем, да.

– В конце прошлого сезона вы были важным игроком харьковчан и помогли команде выйти в УПЛ, однако в новой кампании даже не попали в заявку на сезон. Почему так получилось?

– Для меня самого это была загадка, честно говоря. Пришел новый тренер, вызвал к себе и сказал: «Мы собираемся омолаживать состав. Если хочешь, то можешь пойти в другую команду или тренироваться полгода до конца своего соглашения». Я ответил: «Хорошо, готов уйти. Ищите аренду. Хочу играть. Сидеть здесь меня не устраивает». Ну и все.

Убрали меня и еще некоторых ребят, а подписали игроков плюс-минус такого же возраста. Непонятно, в каком направлении они омолаживались, если честно.

- Что касается футболистов, которые также летом не подошли Бартуловичу, вы имеете в виду Владлена Юрченко и Василия Кравца?

– Ну, да. Просто непонятно, когда Юрченко забивает столько голов, а его убирают из команды... Немного появляются вопросы. То же касается футболистов, игравших большинство времени.

– Так почему вы в итоге никуда не перешли?

– Когда произошел вышеупомянутый разговор, то я тренировался с Металлистом 1925 до отъезда команды на сборы. На предпоследней или даже последней тренировке получил травму. У меня уже тогда были разговоры с другими клубами, называть не буду, но я выпал примерно на месяц.

Было бы некрасиво просить подождать или продолжать переговоры. Не знал, как долго затянется восстановление. Слава Богу, все быстро прошло, и я вернулся на поле, – сказал Имереков.

Максим Имереков Металлист 1925 Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
