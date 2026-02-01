Опытный украинец покинул Металлист 1925 после разговора с Бартуловичем

Украинский защитник Максим Имереков рассказал, почему больше не играет за Металлист 1925. Футболист признался, что все решил разговор с главным тренером Младеном Бартуловичем.

– Максим, как поживаете после ухода из Металлиста 1925?

– После завершения контракта я рассматриваю разные варианты. Пока негде, скажем, да.

– В конце прошлого сезона вы были важным игроком харьковчан и помогли команде выйти в УПЛ, однако в новой кампании даже не попали в заявку на сезон. Почему так получилось?

– Для меня самого это была загадка, честно говоря. Пришел новый тренер, вызвал к себе и сказал: «Мы собираемся омолаживать состав. Если хочешь, то можешь пойти в другую команду или тренироваться полгода до конца своего соглашения». Я ответил: «Хорошо, готов уйти. Ищите аренду. Хочу играть. Сидеть здесь меня не устраивает». Ну и все.

Убрали меня и еще некоторых ребят, а подписали игроков плюс-минус такого же возраста. Непонятно, в каком направлении они омолаживались, если честно.

- Что касается футболистов, которые также летом не подошли Бартуловичу, вы имеете в виду Владлена Юрченко и Василия Кравца?

– Ну, да. Просто непонятно, когда Юрченко забивает столько голов, а его убирают из команды... Немного появляются вопросы. То же касается футболистов, игравших большинство времени.

– Так почему вы в итоге никуда не перешли?

– Когда произошел вышеупомянутый разговор, то я тренировался с Металлистом 1925 до отъезда команды на сборы. На предпоследней или даже последней тренировке получил травму. У меня уже тогда были разговоры с другими клубами, называть не буду, но я выпал примерно на месяц.

Было бы некрасиво просить подождать или продолжать переговоры. Не знал, как долго затянется восстановление. Слава Богу, все быстро прошло, и я вернулся на поле, – сказал Имереков.