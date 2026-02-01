Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.02.2026 15:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 февраля 2026, 12:35 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:36
15
0

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 февраля в 15:00 по Киеву

01 февраля 2026, 12:35 | Обновлено 01 февраля 2026, 12:36
15
0
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 февраля на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда так может вспомнить лихие времена, когда у нее тренера менялись, как перчатки. Вроде бы Флорентино Перес убедился, что Анчелотти толком не заменить, и тот обеспечивал отличные результаты. Но первый же неудачный сезон - и с Карло прощаются досрочно. А сменивший его Хаби Алонсо, при всех талантах, которые он так ярко показал с Байером, откровенно не справился. Его убрали после поражения в Суперкубке от Барселоне, от которой и в Примере отставали на четыре очка.

При Арбелоа эта дистанция сузилась до минимальной - в Примере получилось обыграть и Леванте, и даже сильный сейчас Вильярреал. Но при этом в дебютном поединке экс-защитника на посту был сенсационный вылет из кубка, где проиграли Альбасете. А на этой неделе уступили еще и Бенфике в Лиге чемпионов, из-за чего придется раньше стартовать в плей-офф!

Райо Вальекано

Клуб в прошлом сезоне показал скромный, но все же для себя заметный успех. Он, выиграв спор у Осасуны за восьмое место (благо, хватило и 52 очков - столько же было и у конкурента, кстати). И за счет этого отправился в Лигу конференций, где начинали с летней квалификации, и без особенной нервотрепки пробились в плей-офф.

На внутренней арене наблюдается спад, который и нужно было ждать от непривычного к возросшей нагрузке команды. В том числе в кубке в этом месяце уступили Алавесу, а потом проиграли в Примере и Сельте, и Осасуне, пропуская по трижды. Теперь преимущество перед зоной вылета сузилось до минимального, в одно очко.

Статистика личных встреч

В семи последних дерби у Реала всего две победы, более того, он в 2022-м году даже проигрывал скромному соседу.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей. Мбаппе и компания обязаны добиваться стопроцентного результата - ставим на их победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,78 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
1 февраля 2026 -
15:00
Райо Вальекано
Фора Реала (-1.5) 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бомбардирская гонка в Барселоне. Кто впереди?
Эльче – Барселона – 1:3. Три очка для банды Флика. Видео голов, обзор матча
Реал Мадрид Райо Вальекано Ла Лига - betking Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01 февраля 2026, 08:58 11
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик

Куарши завершает визовые вопросы и скоро приедет в Киев

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31 января 2026, 22:52 9
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Футбол | 01.02.2026, 09:19
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Футбол | 01.02.2026, 07:47
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Динамо начало переговоры о трансфере забивного форварда
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Футбол | 01.02.2026, 11:16
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это очень тяжело, ведь у него уже есть свое мнение»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 7
Теннис
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
Перес нашел Реалу нового тренера. Готовится чистка состава и супертрансферы
31.01.2026, 17:10 6
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 71
Теннис
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 3
Футбол
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
31.01.2026, 14:20 10
Теннис
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
Жозе Моуриньо принял важное решение в отношении Анатолия Трубина
30.01.2026, 08:12
Футбол
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
Не Синкарас. Определена финальная пара Australian Open 2026 у мужчин
30.01.2026, 17:59 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем