1 февраля на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 22-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Мадрид

Команда так может вспомнить лихие времена, когда у нее тренера менялись, как перчатки. Вроде бы Флорентино Перес убедился, что Анчелотти толком не заменить, и тот обеспечивал отличные результаты. Но первый же неудачный сезон - и с Карло прощаются досрочно. А сменивший его Хаби Алонсо, при всех талантах, которые он так ярко показал с Байером, откровенно не справился. Его убрали после поражения в Суперкубке от Барселоне, от которой и в Примере отставали на четыре очка.

При Арбелоа эта дистанция сузилась до минимальной - в Примере получилось обыграть и Леванте, и даже сильный сейчас Вильярреал. Но при этом в дебютном поединке экс-защитника на посту был сенсационный вылет из кубка, где проиграли Альбасете. А на этой неделе уступили еще и Бенфике в Лиге чемпионов, из-за чего придется раньше стартовать в плей-офф!

Райо Вальекано

Клуб в прошлом сезоне показал скромный, но все же для себя заметный успех. Он, выиграв спор у Осасуны за восьмое место (благо, хватило и 52 очков - столько же было и у конкурента, кстати). И за счет этого отправился в Лигу конференций, где начинали с летней квалификации, и без особенной нервотрепки пробились в плей-офф.

На внутренней арене наблюдается спад, который и нужно было ждать от непривычного к возросшей нагрузке команды. В том числе в кубке в этом месяце уступили Алавесу, а потом проиграли в Примере и Сельте, и Осасуне, пропуская по трижды. Теперь преимущество перед зоной вылета сузилось до минимального, в одно очко.

Статистика личных встреч

В семи последних дерби у Реала всего две победы, более того, он в 2022-м году даже проигрывал скромному соседу.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от гостей. Мбаппе и компания обязаны добиваться стопроцентного результата - ставим на их победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,78 по линии БК betking).