ОФИЦИАЛЬНО. Уволили легенду. Клуб Серии А остался без главного тренера
Альберто Джилардино покинул расположение Пизы
Итальянская Пиза официально объявила о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Альберто Джилардино. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Джилардино возглавил Пизу летом 2025 года. 42-летний итальянский специалист ранее возглавлял «Про Верчелле», «Сиену» и «Дженоа».
С генуэзским клубом коуч выиграл Серию B и обеспечил сохранность прописки в Серии A в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пиза занимает 19-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.
