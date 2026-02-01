Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
01 февраля 2026, 13:37
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уволили легенду. Клуб Серии А остался без главного тренера

Альберто Джилардино покинул расположение Пизы

Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Итальянская Пиза официально объявила о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Альберто Джилардино. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Джилардино возглавил Пизу летом 2025 года. 42-летний итальянский специалист ранее возглавлял «Про Верчелле», «Сиену» и «Дженоа».

С генуэзским клубом коуч выиграл Серию B и обеспечил сохранность прописки в Серии A в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Пиза занимает 19-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 14 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.

