Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
01 февраля 2026, 14:15 | Обновлено 01 февраля 2026, 14:23
Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля

1 февраля Карлос стал чемпионом Australian Open 2026, переиграв в финале Новака Джоковича

Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первое место в рейтинге АТР, собрал карьерный Grand Slam.

1 февраля 2026 года испанец стал чемпионом Australian Open, завоевав первый трофей в Мельбурне.

Ранее Карлос дважды выигрывал Ролан Гаррос (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Алькарас в 22 года и 258 дней стал самым молодым теннисистом не только в Открытой эре, но и в истории, котором удалось собрать карьерный Grand Slam.

Исторический рекорд принадлежал американцу Дону Баджу (22 дня и 355 дней в 1938 году), а в Открытой эре предыдущий рекорд в 2010 установил Рафаэль Надаль (24 года и 102 дня), обыграв Джоковича в финале US Open.

Алькарас (2026) стал девятым теннисистом в истории, кому удалось собрать карьерный GS, после Фреда Перри (1935), Дона Баджа (1938), Рода Лейвера (1962, 1969), Роя Эмерсона (1964, 1967) Андре Агасси (1999), Роджера Федерера (2009), Рафаэля Надаля (2010, 2022) и Новака Джоковича (2016, 2021, 2023).

Инфографика

Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Рафаэль Надаль Australian Open 2026 рекорд
