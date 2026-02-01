Алькарас собрал карьерный Grand Slam и побил возрастной рекорд Надаля

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первое место в рейтинге АТР, собрал карьерный Grand Slam.

1 февраля 2026 года испанец стал чемпионом Australian Open, завоевав первый трофей в Мельбурне.

Ранее Карлос дважды выигрывал Ролан Гаррос (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Алькарас в 22 года и 258 дней стал самым молодым теннисистом не только в Открытой эре, но и в истории, котором удалось собрать карьерный Grand Slam.

Исторический рекорд принадлежал американцу Дону Баджу (22 дня и 355 дней в 1938 году), а в Открытой эре предыдущий рекорд в 2010 установил Рафаэль Надаль (24 года и 102 дня), обыграв Джоковича в финале US Open.

Алькарас (2026) стал девятым теннисистом в истории, кому удалось собрать карьерный GS, после Фреда Перри (1935), Дона Баджа (1938), Рода Лейвера (1962, 1969), Роя Эмерсона (1964, 1967) Андре Агасси (1999), Роджера Федерера (2009), Рафаэля Надаля (2010, 2022) и Новака Джоковича (2016, 2021, 2023).

Читайте также: Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026

22, 258 - Carlos Alcaraz (22y 258d) is now the youngest male player in tennis history to complete the Career Grand Slam, surpassing Don Budge (22y 355d) in 1938. Unfathomable.#AusOpen | @AustralianOpen @atptour pic.twitter.com/fKBx0spZe0 — OptaAce (@OptaAce) February 1, 2026

Инфографика