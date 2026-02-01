Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Каждый из игроков должен получить свой шанс»
Украина. Премьер лига
01 февраля 2026, 15:12 | Обновлено 01 февраля 2026, 15:13
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Каждый из игроков должен получить свой шанс»

Наставник ЛНЗ прокомментировал результаты спаррингов

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

ЛНЗ продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 31 января, команда провела два спарринга с командами из Боснии и Герцеговины.

В первом спарринге дня лидер УПЛ со счетом 2:1 обыграл ФК «Сараево». А во втором контрольном матче ЛНЗ победил ФК «Железничар» (1:0). Результаты поединков прокомментировал главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев.

– Сыграли два спарринга против боснийских команд. Как вы оцениваете этот игровой день для команды?

– Первым спаррингом тренерский штаб доволен, тем как команда сыграла, насколько она выполнила установку на игру. Несмотря на нагрузку, были на очень хорошем уровне, это была практически по всем показателям игра чемпионата, поэтому довольно качественно команда сыграла. В отличие от первой игры, вторая игра не удалась – очень много ошибок, потерь мяча, не та интенсивность, которую хотелось бы иметь. Вторым спаррингом недовольны и будем делать выводы. Потому что сегодня на сборах мы даем играть всем футболистам по 90 минут, чтобы понимать, кто будет основным игроком в команде. Каждый из них должен получить свой шанс, но, к сожалению, не все футболисты могут им воспользоваться.

– «Сараево» на третьем месте, «Железничар» занимает пятое место в Боснийской Премьер-лиге. Как вы оцениваете этих оппонентов?

– Хорошие боевые команды, я считаю, что в первой игре мы полностью переиграли «Сараево», поэтому команда достаточно качественно сыграла.

– К команде после выступлений за сборную Украины присоединились еще два академиста – Егор Шевченко и Мирослав Доник. Что можете сказать об их игре за основную команду?

– Ну сегодня, во втором матче, с Железничаром сыграли два парня нашей академии – 2009 и два парня 2010 года, считаю, что достаточно на качественном уровне сыграли. Назар Смотрицкий всю игру отыграл сегодня, и вообще не было заметно, что это игрок U-17. Но то, что я всегда говорю, что им нужно много работать, чтобы играть стабильно в течение определенного периода времени. Доник и Шевченко только вчера присоединились к нам, Смотрицкий и Ященко с нами все сборы работают, в общем-то я доволен тем, как они все работают, и тем как провели эти матчи.

Сергей Турчак Источник: ФК ЛНЗ
