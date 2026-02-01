Испания01 февраля 2026, 15:53 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:14
ВИДЕО. Винисиус принес Реалу победу в первом тайме матча с Райо Вальекано
Бразилец отличился ярким голом
В воскресенье, 1 февраля, «Реал» принимал «Райо Вальекано» в матче 22-го тура Ла Лиги.
Первый тайм на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол у хозяев на 15-й минуте забил Винисиус Жуниор, который ударом с угла штрафной попал в дальний «девятку» ворот соперника.
мабуть не ПЕРЕМОГУ, а ПЕРЕВАГУ, якщо тільки в першому таймі
