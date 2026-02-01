Шахтер U-19 в контрольном матче обыграл Ференцварош U-19

«Шахтер U-19» провел первый контрольный матч на сборах в Турции. Команда Алексея Белика встретилась с «Ференцварошем» U-19.

Первый тайм прошел без забитых мячей. «Шахтер» U-19 не реализовал свои моменты.

И все же «горняки» одержали победу. Единственный мяч забил Богдан Трифаненко, реализовав пенальти на 67-й минуте.

На следующей неделе «Шахтер» U-19 проведут два контрольных матча – с «Тромсе» U-19 (Норвегия) и «Вайле» U-19 (Дания).

Товарищеский матч. Турция

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Ференцварош» U-19 (Венгрия) - 1:0

Гол: 1:0 Трифаненко (67, пен.)

«Шахтер» U-19: Баглай (Чимпоеш, 46), Стрильчук (Нижнык, 80), Гарабажий (Костюк, 46), Онищук (Милокост, 46), Калюжный (Шелекета, 46), Сметана (к) (Балакай, 46), Дериконь (Трифаненко, 46), Бундаш (Давиденко, 46), Цуканов (Среда, 46), Зубрий (Желиба, 46), Канте (Твердохлеб, 46)