Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 в контрольном матче обыграл Ференцварош U-19
Молодежные турниры
01 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:41
227
1

Шахтер U-19 в контрольном матче обыграл Ференцварош U-19

Юношеская команда Шахтера провела первый спарринг на сборах

01 февраля 2026, 16:04 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:41
227
1 Comments
Шахтер U-19 в контрольном матче обыграл Ференцварош U-19
ФК Шахтер

«Шахтер U-19» провел первый контрольный матч на сборах в Турции. Команда Алексея Белика встретилась с «Ференцварошем» U-19.

Первый тайм прошел без забитых мячей. «Шахтер» U-19 не реализовал свои моменты.

И все же «горняки» одержали победу. Единственный мяч забил Богдан Трифаненко, реализовав пенальти на 67-й минуте.

На следующей неделе «Шахтер» U-19 проведут два контрольных матча – с «Тромсе» U-19 (Норвегия) и «Вайле» U-19 (Дания).

Товарищеский матч. Турция

«Шахтер» U-19 (Украина) – «Ференцварош» U-19 (Венгрия) - 1:0

Гол: 1:0 Трифаненко (67, пен.)

«Шахтер» U-19: Баглай (Чимпоеш, 46), Стрильчук (Нижнык, 80), Гарабажий (Костюк, 46), Онищук (Милокост, 46), Калюжный (Шелекета, 46), Сметана (к) (Балакай, 46), Дериконь (Трифаненко, 46), Бундаш (Давиденко, 46), Цуканов (Среда, 46), Зубрий (Желиба, 46), Канте (Твердохлеб, 46)

По теме:
Алексей БЕЛИК: «Создавали много моментов, но реализация подводила»
Пропустили первыми. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом Лиферинг
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Нам нужно доводить до конца все наши атаки»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк U-19 Ференцварош
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31 января 2026, 18:45 15
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31 января 2026, 22:52 10
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб

Виктор продолжит карьеру в Олимпиакосе Никосия

Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.02.2026, 14:49
Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Футбол | 01.02.2026, 08:58
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Динамо оформит первый зимний трансфер. Его посоветовал купить Мудрик
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Теннис | 01.02.2026, 13:50
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Алькарас дожал Джоковича и завоевал трофей Australian Open 2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанькин кот
Это хорошо - победить команду из страны, где власти - срусские подстилки
Ответить
0
Популярные новости
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
30.01.2026, 21:48 2
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
МИЧЕЛ: «Лучший вариант для него – уйти из Жироны. Это хорошее решение»
01.02.2026, 09:19 2
Футбол
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 72
Теннис
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
Реванш старых знакомых. Сборная Украины покинула Евро-2026
31.01.2026, 19:17 33
Футзал
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
Анонс 23-го тура итальянской Серии А: давайте повтор прошлого тура!
30.01.2026, 20:31
Футбол
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
Сколько заработала Рыбакина за трофей Australian Open 2026?
31.01.2026, 14:39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем