ВИДЕО. Как Мбаппе вырвал победу для Реала на 90+10-й минуте матча с Райо
Килиан реализовал 11-метровый в конце поединка 22-го тура Ла Лиги 2025/26 (2:1)
Звездный французский форвард Килиан Мбаппе принес мадридскому Реалу победу в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26 против Райо Вальекано.
Мбаппе реализовал пенальти на 90+10-й минуте поединка и установил окончательный счет встречи 2:1 в пользу сливочных.
Рефери назначил 11-метровый после того, как защитник Райо Вальекано Нобель Менди сбил в своей штрафной площади Браима Диаса.
Мбаппе оформил 22-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании и уверенно возглавляет таблицу бомбардиров. В его активе также четыре ассиста.
