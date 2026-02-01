Звездный французский форвард Килиан Мбаппе принес мадридскому Реалу победу в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26 против Райо Вальекано.

Мбаппе реализовал пенальти на 90+10-й минуте поединка и установил окончательный счет встречи 2:1 в пользу сливочных.

Рефери назначил 11-метровый после того, как защитник Райо Вальекано Нобель Менди сбил в своей штрафной площади Браима Диаса.

Мбаппе оформил 22-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании и уверенно возглавляет таблицу бомбардиров. В его активе также четыре ассиста.

ВИДЕО. Как Мбаппе вырвал победу для Реала на 90+10-й минуте матча с Райо