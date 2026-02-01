Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Как Мбаппе вырвал победу для Реала на 90+10-й минуте матча с Райо
Испания
01 февраля 2026, 17:42 | Обновлено 01 февраля 2026, 17:43
ВИДЕО. Как Мбаппе вырвал победу для Реала на 90+10-й минуте матча с Райо

Килиан реализовал 11-метровый в конце поединка 22-го тура Ла Лиги 2025/26 (2:1)

ВИДЕО. Как Мбаппе вырвал победу для Реала на 90+10-й минуте матча с Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный французский форвард Килиан Мбаппе принес мадридскому Реалу победу в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26 против Райо Вальекано.

Мбаппе реализовал пенальти на 90+10-й минуте поединка и установил окончательный счет встречи 2:1 в пользу сливочных.

Рефери назначил 11-метровый после того, как защитник Райо Вальекано Нобель Менди сбил в своей штрафной площади Браима Диаса.

Мбаппе оформил 22-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании и уверенно возглавляет таблицу бомбардиров. В его активе также четыре ассиста.

ВИДЕО. Как Мбаппе вырвал победу для Реала на 90+10-й минуте матча с Райо

