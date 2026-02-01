Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Скоро трансфер. Зинченко посетил матч Аякса, контракт уже подписан
Нидерланды
01 февраля 2026, 16:34 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:44
ФОТО. Скоро трансфер. Зинченко посетил матч Аякса, контракт уже подписан

Украинец следил, как амстердамцы умудрились упустить победу

ФОТО. Скоро трансфер. Зинченко посетил матч Аякса, контракт уже подписан
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник – Александр Зинченко – стал гостем матча 21-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Эксельсиор» и «Аякс».

Александр отправился в Роттердам, чтобы поддержать свою будущую команду – «Аякс».

Амстердамцы договорились о трансфере Зинченко из лондонского «Арсенала» за 1.5 миллиона евро и уже подписали с украинцем контракт.

Присутствие Александра не помогло «Аяксу» добиться желаемого результата: команда вела в счёте по ходу первого тайма, но победить не смогла – 2:2.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
