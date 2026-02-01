ФОТО. Скоро трансфер. Зинченко посетил матч Аякса, контракт уже подписан

Украинский защитник – Александр Зинченко – стал гостем матча 21-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Эксельсиор» и «Аякс».

Александр отправился в Роттердам, чтобы поддержать свою будущую команду – «Аякс».

Амстердамцы договорились о трансфере Зинченко из лондонского «Арсенала» за 1.5 миллиона евро и уже подписали с украинцем контракт.

Присутствие Александра не помогло «Аяксу» добиться желаемого результата: команда вела в счёте по ходу первого тайма, но победить не смогла – 2:2.