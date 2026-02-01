Мбаппе снова опередил Кейна по количеству голов в сезоне
В активе французского форварда уже 37 голов за Реал во всех турнирах в сезоне 2025/26
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 37-й гол в сезоне за клуб во всех турнирах.
Произошло это в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано, в котором француз принес победу Реалу уже в добавленное арбитром время (2:1).
Мбаппе снова реализовал пенальти. Из 37 голов 12 были забиты форвардом именно подобным образом (32%).
Теперь французский форвард снова лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов в сезоне за клуб во всех турнирах.
На один гол меньше у Гарри Кейна из Баварии (36).
Голы Килиана Мбаппе за Реал в сезоне 2025/26 (37)
22 – Ла Лига
13 – Лига чемпионов
2 – Кубок Испании
Также интересным фактом является то, что забитый мяч Мбаппе стал самым поздним победным голом Реала в Ла Лиге в XXI веке (99:34).
1 - Kylian Mbappé scored the latest winning goal for Real Madrid in a LaLiga match in the 21st century (99:34). Saviour. pic.twitter.com/hmf1hJjhmX— OptaJose (@OptaJose) February 1, 2026
