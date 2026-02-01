Мбаппе снова опередил Кейна по количеству голов в сезоне

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе забил 37-й гол в сезоне за клуб во всех турнирах.

Произошло это в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Райо Вальекано, в котором француз принес победу Реалу уже в добавленное арбитром время (2:1).

Мбаппе снова реализовал пенальти. Из 37 голов 12 были забиты форвардом именно подобным образом (32%).

Теперь французский форвард снова лидирует среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов по количеству голов в сезоне за клуб во всех турнирах.

На один гол меньше у Гарри Кейна из Баварии (36).

Голы Килиана Мбаппе за Реал в сезоне 2025/26 (37)

22 – Ла Лига

13 – Лига чемпионов

2 – Кубок Испании

Также интересным фактом является то, что забитый мяч Мбаппе стал самым поздним победным голом Реала в Ла Лиге в XXI веке (99:34).