22-летний английский хавбек Джуд Беллингем травмировался в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Райо Вальекано.

Полузащитник сливочных покинул поле в слезах уже на 10-й минуте игры – наставник Реала Альваро Арбелоа выпустил вместо Джуда Браима Диаса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вероятно, Беллингем получил травму подколенного сухожилия. Сроки восстановления пока что неизвестны, но вряд ли он вернется в феврале.

Реал и Райо проводят поединок 1 февраля на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

ФОТО. Звездный игрок Реала травмировался и в слезах покинул поле