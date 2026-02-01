ФОТО. Звездный игрок Реала травмировался и в слезах покинул поле

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 февраля 2026, 16:46 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:51
Джуд Беллингем, вероятно, получил травму подколенного сухожилия

Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний английский хавбек Джуд Беллингем травмировался в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Райо Вальекано.

Полузащитник сливочных покинул поле в слезах уже на 10-й минуте игры – наставник Реала Альваро Арбелоа выпустил вместо Джуда Браима Диаса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вероятно, Беллингем получил травму подколенного сухожилия. Сроки восстановления пока что неизвестны, но вряд ли он вернется в феврале.

Реал и Райо проводят поединок 1 февраля на Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по Киеву.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
