Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Райо Вальекано сравнял счет против Реала, забив в ворота Куртуа
Испания
01 февраля 2026, 16:39 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:46
Хорхе де Фрутос отличился на 49-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Райо Вальекано сумел сравнять счет против Реала Мадрид в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26.

На 49-й минуте ворота Тибо Куртуа поразил Хорхе де Фрутос с передачи Альваро Гарсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фрутос сделал счет 1:1. Первым на 15-й отличился Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид и Райо Вальекано проводят очное противостояние 1 февраля на стадионе Сантьяого Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00.

По теме:
Пенальти Мбаппе. Реал избежал неудачи, вырвав победу у Райо на 90+10-й мин
Бетис – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Звездный игрок Реала травмировался и в слезах покинул поле
Хорхе де Фрутос Тибо Куртуа видео голов и обзор Райо Вальекано Реал Мадрид Реал - Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
