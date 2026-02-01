ВИДЕО. Как Райо Вальекано сравнял счет против Реала, забив в ворота Куртуа
Хорхе де Фрутос отличился на 49-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги 2025/26
Райо Вальекано сумел сравнять счет против Реала Мадрид в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26.
На 49-й минуте ворота Тибо Куртуа поразил Хорхе де Фрутос с передачи Альваро Гарсии.
Фрутос сделал счет 1:1. Первым на 15-й отличился Винисиус Жуниор.
Реал Мадрид и Райо Вальекано проводят очное противостояние 1 февраля на стадионе Сантьяого Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00.
