Райо Вальекано сумел сравнять счет против Реала Мадрид в матче 22-го тура Ла Лиги 2025/26.

На 49-й минуте ворота Тибо Куртуа поразил Хорхе де Фрутос с передачи Альваро Гарсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фрутос сделал счет 1:1. Первым на 15-й отличился Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид и Райо Вальекано проводят очное противостояние 1 февраля на стадионе Сантьяого Бернабеу в Мадриде. Стартовый свисток прозвучал в 15:00.

ВИДЕО. Как Райо Вальекано сравнял счет против Реала, забив в ворота Куртуа