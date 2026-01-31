Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!

Прошлый тур в английской Премьер лиге понравился и наконец-то не было ни единого матча с 1 голом. Вот это уже респект, а за сенсации отдельно – их тоже хватало, да и в целом: сценарий 23-го можно повторять хоть и на все остальные! Правда и к 24-му есть немало вопросов, ведь он переполнен отличными матчами, будут дерби и конечно же борьба за очки. Да и интрига в битве за титул все еще жива, спасибо МЮ. Меньше философии, больше аналитики, статистики и всего только самого интересного!

31.01. 17:00. «Брайтон» – «Эвертон». Тотал больше 3.5 по желтым карточкам за 1.66

Матч пройдет на стадионе «Амекс» 31 января в 17:00. Ответственный за безопасность Крис Кавана.

«Брайтон» продолжает играть в своем стиле, удивляя всех на своем пути. Как обычно, бедным очки раздают, а богатых пытаются «раздеть» – так уже не первый сезон подряд, потому не очень-то и удивительно. В последнее время помощь пришла к «Борнмуту» и «Фулхэму», хоть «чайки» и играли достаточно неплохо. В лазарете только Марч, Цимас, Уэбстер, Виффер и Груда. Остальные в полном физическом здравии, но моральное состояние заставляет желать лучшего: Фабиан Хюрцелер так неоднократно и отмечал – все почему-то «перегорели». Только половина сезона недавно прошла, пора бы собраться, тем более лидеры в строю!

«Эвертон» продолжает наслаждаться игрой и после победы над «Астон Виллой» последовала ничья с «Лидсом». Никто и не думал, что будет легко, но «ириски» справились и могли даже вырывать победу, после того как пропустили в первом тайме. Плохо сыграл Дуайт МакНил, которого аналогично по игре заменил в перерыве Дьюсбери-Холл – лидер вернулся, но пока «сыроват» и явно опасается выкладываться на полную, чтобы не получить рецидив. И так странно, что так рано вышел на поле – могли еще в лазарете подержать, пока особой надобности в его камбэке пока не было. Но уже приятно, что лидер в строю и это дополнительная мотивация. Тьерно Барри стал активно забивать и вместе с Илиманом Ндиайе точно соорудят крутую связку в нападении, если Дэвид Мойес решит играть в 2-3 нападающих.

Очень странно, почему «Брайтон» считается явным фаворитом и их победа идет с кэфом 1.87. «Эвертон» цепкий, постоянно борется и не желает никому просто так отдавать очки, потому как минимум на ничью 1:1 могут наиграть. Лучше выбрать ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.66.

31.01. 17:00. «Вулверхэмптон» – «Борнмут». Тотал больше 2.5 за 1.71

Матч состоится в субботу, в 17:00 на стадионе «Молинью». Майклу Оливеру не всегда удается судить топ-матчи, вот и в этот раз не повезло.

Шикарную серию «Вулверхэмптона» из 5 матчей подряд без поражений завершил бессовестный «Манчестер Сити». Понятное дело, что уровень не тот, но по делу ли? Если в общем, то да и просто «перегорели», не продемонстрировав нужный уровень футбола. Снова скатываются ко дну? Дальше календарь будет не самым простым, потому если уж обойдется без сенсаций, то «Вулвз» снова будут проигрывать. Звучит досадно для фанатов, ведь с каждым туром шансы на Чемпионшип все больше, чем на сохранение прописки в АПЛ. А как иначе: защита пропустила 43 гола, а нападение отличилось жалкими 15-ю. И на минуточку: -17 очков до спасительного 17 места. Игра цифр и не более того, но болельщикам от нее ничуть не лучше. Хоть травмированных не так много, уже какая-то хорошая новость.

У «Борнмута» дела намного лучше и после супер-зрелищных матчей сыграли 1:1 с «Брайтоном», а следом одолели «Ливерпуль» 3:2! Победа в 24-м туре станет солидным подарком для главного тренера Андони Ираолы, который проведет 100-й матч в АПЛ! Именно поэтому, никакого другого результата, кроме выигрыша фанаты не ждут, да и игроки одним лишь барбекю с цветами и символическим подарком не обойдутся. Вроде бы это реально организовать, учитывая силу соперника и его проблемы. Травм хоть и много, но почти все игроки отсутствуют давненько и их возвращение в скором будущем маловероятно. Не радует повреждение Тавернье, ведь Маркус задает тон в полузащите. Приобрели Мандаса, Тоса и Райана – в виду переполненного лазарета явно не помешают.

Победа в качестве подарка своему тренеру: да какой же может быть более веский повод для того, чтобы выложиться на 1000%: Выигрыш «Борнмута» можно забрать за 2.28 и пусть эта ставка будет символичной. P.S. ТБ2.5 за 1.71 тоже хороший вариант.

31.01. 17:00. «Лидс» – «Арсенал». Тотал больше 3.5 по желтым карточкам за 1.7

Игра пройдет на «Элланд Роуд» 31 января в 17:00. Главный рефери матча Стюарт Атвелл.

«Лидс» уже не проигрывает в последних 5 играх дома, а в 10 турах АПЛ только «Ньюкасл» сумел одолеть «павлинов»,в шикарном по накалу матче. Что интереснее всего, команда так и остается в нижней части турнирной таблицы, даже ни разу оттуда так и не выбрались. Статистика 31:38, +6 от зоны вылета и впереди крайне неприятный календарь с очень сложными соперниками. Лазарет пустой, потому остается лишь настроиться на непростой период и надо выкладываться по полной. Это же АПЛ, здесь по-другому вообще никак!

«Арсенал» это тоже ощутил на себе, когда несколько вальяжно подошел к игре с МЮ. Перед матчем соцсети буквально горели от перепалок фанатов, да и игроки не стеснялись в выражениях. Началось все с курьезного автогола, но манкунианцы счет сравняли еще в первом тайме, а во втором вышли вперед и сумели дожать «канониров». Оценки говорят сами за себя: защита и Райя провалились, Эдегор тоже сыграл хуже некуда, а с заменами Артета угадал лишь раз, выпустив Микеля Мерино. Было интересно и в ЛЧ – пропустили от «Кайрата» сразу 2, но там хоть резервом играли. Лучшая защита чемпионата развлекается, как может и Артете надо поговорить с ними по душам. Да и с остальными тоже, потому как в АПЛ уже 3 матча без побед и уже -4 от преследователей, что снова возвращает интригу в гонке за чемпионский титул. Неужто опять упустят его?

«Лидс» очень неплохо играл в последнее время, чередуя очень результативные матчи с не очень зрелищными. В любом случае, ТБ2.5 за 1.9 можно забирать, как и ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.7.

Название

31.01. 19:30. «Челси» – «Вест Хэм». Тотал больше 4.5 по желтым карточкам за 2.0

Лондонское дерби состоится в 19:30 на «Стэмфорд Бридж» в субботу. Энтони Тэйлор будет следить за порядком, вместе с Гэри Бэсвиком и Адамом Нанном. Ответственный за VAR Майкл Сэйлсбери.

Важные и знаковые матчи, немного больше информации по арбитрам – небольшая новинка, при наличии официальной информации! «Челси» после прихода Лиама Росеньора выглядят крайне интересно и видать руководство клуба все же знало, кому довериться. Уже есть 4 матча подряд и выводы делать рановато, правда соперники не были слабыми, а «пенсионеры» победили полностью по делу. Росеньор даже позволяет себе экспериментировать со стратегией, но не из-за нее ли выгнали Мареску? Пока все получается: в ЛЧ уже в 1/8-й, в АПЛ пятые, играть еще в Кубке ФА, да и после 24 тура надо еще «Арсеналу» отомстить за поражение в Кубке Английской лиги. Чрезвычайно насыщенный сезон! Из интересного: Коул Палмер хочет вернуться домой в Манчестер, а Рахима Стерлинга отпустили восвояси и теперь интересно, где окажется некогда звездный игрок. Михаил Мудрик скорее всего вернется в следующем сезоне, если верить Игорю Цыганыку. Но официальной информации не поступало, потому кто знает. Как минимум контракт, как со Стерлингом не расторгали, да и то хорошо.

«Вест Хэм» старается по максимуму, чтобы выбраться из зоны вылета и идет на серии двух побед подряд! Пока маловато будет, ведь отрыв составляет +5 очков от «Ноттингем Форест», который тоже вылетать не хочет и старается остаться в АПЛ изо всех сил. Достижение «молотобойцев» далеко от идеала: 27 забили, 45 пропустили. Как гром среди ясного неба стал уход Лукаса Пакета в «Фламенго», да еще и за 42 миллиона евро! Рекорд бразильского чемпионата и уж кому, как не менеджменту клуба можно поставить памятник за шикарные продажи. Правда стоит еще им научиться не жалеть денег на усиление, но вот с этим небольшие проблемы. Пока приобрели: Адама Траоре, Валентина Кастельаноса и Пабло. Луис Гильерме тоже оказался не нужен – потратили 50, выручили 60, теперь надо посмотреть, как сложится будущее молотобойцев.

Не самые интересные котировки на игру, но ТБ4.5 по желтым карточкам с кэфом 2 почти беспроигрышный вариант, учитывая статус игры.

Getty Images/Global Images Ukraine

31.01. 22:00. «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед» Тотал больше 6.5 угловых «Ливерпуля» за 2.1

Вечер субботы закроет еще одно противостояние топ-уровня, которое пройдет на «Энфилд Роуд» в 22:00. Саймон Хупер главный рефери, а помогать ему будут: Эдриан Холмс и Саймон Лонг. За VAR отвечает Крэйг Поусон.

«Ливерпуль» прервал свою серию ничьих в АПЛ поражением «Борнмуту» 2:3. Что сказать, проиграли по делу: xG 0.93 против 2.34, 1 голевой момент против 6 и хоть по угловым были лучше. Правда мерсисайдцы сами себе привозили голы, аналогично в личном порядке и исправились, но очередная суматоха в своей штрафной и Адли воспользовался моментом. Катастрофа в защите дополняется желанием Эндрю Робертсона уйти в «Тоттенхэм»! И это даже не шутка, действительно игрок думает, но состоится ли переход? Керкез не в лучшей форме, да и вообще подбор игроков в обороне пугающе мал, для команды, которая борется не только в АПЛ, но и в ЛЧ. Вот хоть в Лиге чемпионов последние 2 игры отыграли на достойном уровне: 9:0 в общем, даже Кьеза забил и пора исправляться уже в Премьер Лиге. А где критики Флориана Вирца? Немец забил 5 голов и отдал 2 ассиста и это больше всех среди игроков АПЛ за 10 последних туров!

«Ньюкасл» тоже играет нестабильно и хорошая серия из 4 матчей во всех турнирах перешел в «горки»: ничья с «Вулверхэмптоном», поражение «Астон Вилле» и снова ничья с ПСЖ, при не самой лучшей игре. Эдди Хау не понимает, что происходит, ведь пробовал на острие Висса, потом Вольтемаде – результаты разные и стабильности так и нету. Пора бы уже найти ту самую нужную серединку, ведь дальнейшие ошибки будут фатальными, потому как во всех турнирах финальные раунды и дополнительных шансов никто давать не станет. Осталось немного времени на усиление, но с трансферами «сорокам» в последние сезоны очень не везет, потому лучше довериться своим. Жаль, что травмировался Жоэлингтон – только разыгрался и на тебе! Но состав хороший, надо лишь немного больше стараться и выкладываться на полную.

Несмотря на последние неудачи «Ливерпуля», БК все равно считает их фаворитом: 1.81 на их победу, а на «Ньюкасл» 4. Лучше поставить на ТБ6.5 угловых «Ливерпуля» за 2.1.

01.02. 16:00. «Астон Вилла» – «Брентфорд». Победа «Астон Виллы» за 2.05

Одна из первых игр воскресенья состоится в 16:00 на «Вилла Парк». Судить будет Тим Робинсон.

«Астон Вилла» продолжает куражиться и это действительно одна из самых ярких команд сезона, причем не только в АПЛ. Непонятное поражение «Эвертону» только подтолкнуло «вилланов» стать лучше и уже есть серия из трех побед подряд: 2 в ЛЕ с прекрасным камбэком в игре с «Зальцбургом». Не порадовало лишь повреждение Олли Уоткинса, но он вроде бы в порядке и готов играть, а вот Тилеманса, Камару и МакГинна потеряли на 3+ недели. Подписали Тэмми Абрахама и вернули Дугласа Луиза – неплохое усиление, если бразилец не будет часто зависать в Лестере у своей девушки. Однако они же вроде разошлись, или нет? На футболе отобразиться не должно, ведь Унаи Эмери подобные интриги терпеть не может. «Астон Вилла» благодаря ошибке «Арсенала» все еще в гонке за чемпионство, заняли второе место в ЛЕ. Состав хороший, надо бороться за трофеи.

«Брентфорд» снова разочаровал и всегда было интересно, как можно играть на высочайшем уровне, забивать и не пропускать, после чего пойти в обратном направлении. Две игры по 0:2 и снова выпали из топ-5, опустившись ближе к любимой середине таблице. Так и тянет туда, как не крути! Никого за 2 игры выделить нет желания, провалились всей командой. Игор Тиаго и Кевин Шаде не могут реализовать свои моменты, Ярмолюк много фолит, а подстраховки от резервистов нету. «Брентфорд» этим и удивляет, что в одних матчах они едины, но есть и такие, где команда напоминает пацанов, которые собрались после школы мяч попинать. Должны исправиться, еще в АПЛ ничего не потеряно.

Очень круто выглядит кэф на победу «Астон Виллы» – 2.05. Именно эту ставку и стоит выбрать, а также можно обратить внимание на ТБ по угловым, голам и желтым.

01.01. 16:00. «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм». Тотал больше 3.5 за 1.66

Игра пройдет на легендарном «Олд Траффорд» в воскресенье, в 16:00. За порядок отвечает Джон Брукс.

Главный фанат «Манчестер Юнайтед» Фрэнк Илетт на низком старте, ведь его любимчики уже на серии двух побед к ряду! Вот вам и Майкл Каррик, вот вам и выбор руководства МЮ! Правда если мысленно перенестись даже в эпоху Эрика Тен Хага тоже было все достаточно удачно. Однако посмотрим, может Илетту придется все же идти работать на завод – не всю жизнь же на «красных дьяволах» хайповать! Далековато от футбола: осталось победить «Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», чтобы соорудить таки ту серию из 5 побед подряд. Трио лондонское, но две игры дома. В МЮ и так мало матчей, потому все равно где играть и главное, что манкунианцы уже на четвертом месте. Не радует, что получил повреждение Доргу, ведь он в последнее время в отличной форме. Остальные в полном порядке, потому МЮ готов и дальше бороться за еврокубки.

«Фулхэм», если не считать поражение в 22-м туре, держался на серии из 6 матчей без проигрышей. Уже успели реабилитироваться, благодаря победе над «Брайтоном» – уступали в счете 0:1 до 72-й минуты, но Чуквуэзе и Уилсон помогли выиграть, а 3 очка стали солидным бустом в турнирной таблице: «дачники» уже на седьмом месте и еще могут подняться повыше, в случае поражений конкурентов. Крайне неожиданно, ведь что в этом сезоне, что в прошлых, «Фулхэму» особо ничего не было интересно в плане задач. Даже после такой удачной серии «дачники» вряд ли прорвутся в зону еврокубков, ведь там соперники посолиднее. «Дачники» стали сильнее, ведь вернулись все нигерийцы, а также неожиданно для всех купили Оскара Бобба из «Манчестер Сити». Пока у него травма и непонятно, когда вернется, но знали же зачем приобретали игрока, да ведь?

Наконец-то МЮ фаворит в игре, причем кэф 1.58. Неплохой вариант, но лучше взять ТБ3.5 за 1.66.

01.02. 16:00. «Ноттингем Форест» – «Кристал Пэлас». Тотал больше 4.5 по желтым за 2.0

Матч пройдет на «Сити Граунд» в воскресенье, в 16:00. Главный судья – Майкл Сэйлсбери.

После провала в игре с «Арсеналом» и катастрофы имени двух минут в Лиге Европы, «Ноттингем Форест» вывезли в лес и больше их никто не видел. Им на замену появились другие и начали новую эру с уверенной победы в АПЛ 2:0 над «Брентфордом»! Дальше «лесники» принялись за дело в Лиге Европы и чисто ради морали разгромно победили «Ференцварош» 4:0. Завершили турнир на 13-й позиции и позицией ниже венгров со статистикой 15:7. Даже учитывая погром, стартуют с 1/16 в матче с «Фенербахче». Очередная Ф для «Ноттингема» и здесь уже начинается все по серьезному. Правда кому же как не «лесникам» говорить о серьезности, учитывая их «горячее» 17-е место в чемпионате: в 5 минутах, извините, в 5 очках от зоны вылета. Хоть травмированных уже гораздо меньше – Джон Виктор и Крис Вуд все еще не могут залечить травмы, но остальные в форме. Посидели-подумали, что делать с арендованным Зинченко и отправили его в «Аякс», ну если верить последней информации. Сами в аренду отправили Калимуэндо и взяли Лоренцо Лукку в помощь нападению. Шон Дайч фанат высоких игроков? Вуд немаленький, а Лукка еще выше! Пора глянуть, как будут играть футболисты по новых командах.

«Кристал Пэлас» тоже относится к «аварийным» командам, которые мало того, что по игре полностью проседают, так еще и между руководством и тренерским штабом конфликт. Гласнер пока оказался не прав, ведь Матета, Уортон и Уче все еще никуда не ушли, даже никакого интереса у других команд не вызывают. Правда и замены для Геи нету, как и усиления на будущее. Руководство же винит главного тренера в последних результатах и не зря: уже 11 матчей без побед и уже 15-е место в турнирной таблице. Эй, вы же не так давно выиграли 2 трофея, что больше чем у «Арсенала» или «Ливерпуля» за подобный период! Дальше проще не будет, ведь уровень команд пусть и играет роль, но всем надо очки, потому задача усугубляется. Дукоре, Нкетиа и Уортон матч пропустят, а остальные готовы прерывать серию без побед. Пока лишь на словах, а там уж как получится.

На фоне проблем «Кристал Пэлас», последние неудачи «Ноттингем Форест» смотрятся еще и простым испытанием на терпение. Потому победа «лесников» за 1.96 прям отличный вариант, но зная их нестабильность, лучше выбрать ТБ4.5 (2) по желтым или ТБ8.5 по угловым, когда этот вариант появится в линии.

01.02. 18:30. «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Тотал больше 4.5 по желтым карточкам за 2.2

Матч пройдет на «Тоттенхэм Хотспур» арене в 18:30 и закроет воскресенье в АПЛ. Главный судья игры Роберт Джонс, а ему будут помогать: Нил Дэвис и Ник Гринхол. В комнате VAR Джарред Джиллет.

Нынешний сезон для «Тоттенхэма» снова проходит в каком-то весьма интересном стиле: команда в АПЛ плетется в нижней части турнирной таблицы, а вот в ЛЧ «шпоры» завершили групповой этап на четвертом месте с шикарной статистикой 17:7 и выше «Реала», «Интера», ПСЖ. В прошлом году также заняли 17-ю позицию, но выиграли Лигу Европы – совпадение? Фанаты даже шутят, что если такое положение дел, можно выиграть ЛЧ и остаться внизу таблицы, никто и против не будет! Правда соперники попались крайне сложные и «шпорам» бы об АПЛ тоже подумать. Пока 14-е место со статистикой 33:31, +8 от зоны вылета, но и всего -9 от пятого – плотность позиций поражает! В лазарете все те же, снова светится красный крестик напротив Соланке, но Доминик вроде бы в порядке и должен выйти на поле. Помимо Галлахера подписали еще и Соузу. Бразилец перспективный и явно не помешает в защите своей скоростью, универсализмом и упорством. Также в тренерский состав вошел Джон Хейтинга, который по мнению Томаса Франка может стать будущим главным у руля лондонцев.

«Манчестер Сити» только потерял мораль в виду солидного отрыва от лидера, как снова она вернулась – «Арсенал» 3 матча подряд не выигрывает, дарит шансы и вот в предыдущем туре «горожане» наконец-то добыли 3 очка, приблизившись на 4 к лидеру. Как говорят классики: борьба за чемпионство только начинается! На самом деле, она и не прекращалась, каким бы не был разрыв между конкурентами. Еще и в 1/8 Лиги чемпионов прорвались – вот здесь немного повезло, хотя в потенциальных соперниках «Реал», а это всегда опасно и серьезно. Наконец-то забил Холанд после пятиматчевой голевой засухи, но пока только в ЛЧ. Пеп Гвардиола уже даже мотивирует Эрлинга, выпуская того со скамейки – в 24-м туре стоит ждать от него результативных действий. Пока спит норвежец, отличился Мармуш и продолжает забивать Семеньо, сыграл Геи свою дебютную игру: пока у «горожан» все очень даже ничего!

Очень привлекательно смотрится ставка на победу «Манчестер Сити» с кэфом 1.72. Также могут пройти такие ставки: ТБ2.5 по голам (1.64) и ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.2.

Getty Images/Global Images Ukraine

02.02. 22:00. «Сандерленд» – «Бёрнли». Тотал больше 2.0 за 1.66

Игра пройдет на «Стэдиум оф Лайт» в понедельник, в 22:00. Судить будет Пол Тирни.

«Сандерленд» вытерпел время без 6 своих африканцев, после чего немного расслабились и уступили уже дважды, причем если «Брентфорду» еще не зазорно, то «Вест Хэму» совсем не хотелось и снова пропустили 3 гола за игру – так и свою коронную надежную защиту отодвинули на второй план, пропустив уже 26 голов. Не худший показатель, но так упорно держались и играли на 0, что последние неудачи сродни провалу. Еще исправятся, ведь вылететь уже сложно, а вот наверх подняться еще реально и при полном составе дела должны пойти получше. В 24-м туре не смогут помочь команде Джака и Траоре – вот это новости не очень хорошие и придется постараться, чтобы добыть очки. Отпустили Масуаку, но абсолютно все жалеют, что отдали в аренду Тимура Тутерова, который уже забил дважды за «Эксетер» и точно принес бы пользу нынешнему «Сандерленду».

«Бернли» познал заметный успех: уже четыре игры подряд команда не проигрывает, отобрала очки у МЮ, «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», но радости от этого мало, ведь конкуренты выигрывают, набирают очки и пропасть от зоны вылета и к месту-выживания меньше не становится. Команда так и идет на 19-м месте, с минимальными шансами подняться выше в таблице. Еще и отдали Джеймса Уорд-Проуза, который оказался ненужным команде. Взамен пока не купили никого и есть такая вероятность, что тратить деньги на усиление и вовсе не станут. Даже слухов никаких нету, а руководство отмечает, что и нынешний состав достаточно силен, чтобы брать очки. Они таблицу вообще видели, что так думают?

В этом матче фаворит «Сандерленд» и в принципе все по делу: кэф на победу 1.81. Лучше выбрать ТБ2 за 1.66 или если появится в линии ТБ3.5 по желтым, то это вариант №1.

Статистический раздел

В прошлом туре команды сумели забить 31 гол и по этому показателю их обошла Серия А, где команды накидали аж 46 мячей! АПЛ пока поскромнее (что удивительно) и даже есть баланс: 16 забили дома, 15 в гостях. Нулевых ничьих не было и то уже отлично! Традиционно по статистике команд:

1. Владение мячом: «Ливерпуль» (61.8%), «Манчестер Сити» (59.5%), «Арсенал» (58.0%).

2. «Сухие» матчи: «Арсенал» (11), «Манчестер Сити» (10), «Челси» и «Эвертон» по 9.

3. Зрители: «Манчестер Юнайтед» (73 985), «Вест Хэм» (62 452), «Тоттенхэм» (60 977).

4. Удары в створ: «Манчестер Юнайтед» (5.6), «Манчестер Сити» (5.1), «Арсенал» (4.9).

5. Точные передачи: «Манчестер Сити» (509.0), «Ливерпуль» (484.0), «Челси» (443.6).

6. Угловые: «Ньюкасл Юнайтед» (148), «Арсенал» (136), «Челси» (132).

7. Перехваты за матч: «Челси» (10,3), «Бернли» (9,6), «Борнмут» (9,5).

8. Отборы за матч: «Тоттенхэм» (20,0), «Кристал Пэлас» (19,3), «Вулверхэмптон» (19,3).

Список по общему количеству пасов в лиге: «Манчестер Сити» (13 279), «Ливерпуль» (12 889), «Челси» (11 861). По выигранным единоборствам лидирует «Тоттенхэм» (287), хотя в лиге «шпоры» в нижней части турнирной таблицы. Там же и «Кристал Пэлас», у которых 267.

А что по игрокам? По меркам АПЛ скучновато, учитывая конкуренцию и все остальное. Эрлинг Холанд быстренько наклепал 20 голов и остановился, у Игора Тиаго было немало всплесков, которые привели к 16 забитым и пусть это рекордный показатель для бразильца, все равно он способен на большее. Топчик по пасам Вирджил Ван Дайк – 1852 уже у него есть, а у Льюиса Данка 1743.

Еще немного интересной статистики:

1. Удары: Харалампос Костулас (6.4), Федерико Кьеза (4.7), Эрлинг Холанд (4.0).

2. Точные передачи: Родри Эрнандес (79.5), Тосин Адарабиойо (78.3), Льюис Данк (74.9).

3. Отборы: Жоау Пальинья (5.1), Мануэль Угарте (4.8), Флорентину Луиш (4.3).

4. Перехваты: Льюис Кук (2.6), Мойсес Кайседо (2.4), Джозеф Гомес (2.2).

5. Выносы: Кевин Данзо (10.0), Уэсли Фофана (8.0), Йоаким Андерсен (7.9).

6. «Сухие» ворота: Давид Райя (11), Джанлуиджи Доннарумма (9), Роберт Санчес (9).

7. Процент сейвов: Эмилиано Мартинес (76.4%), Робин Руфс (74.5%), Ник Поуп (73.6%).

8. Сейвы за 90 минут : Мартин Дубравка (4.1), Альфонс Ареоля (3.9), Робин Руфс (3.3).

Самый грубый Амин Адли, который совершает 3.3 нарушения за 90 минут. Что интересно, марокканец получил только 1 желтую – везение? Скорее всего опыт и умение играть «грязно», но удачно. К Ромеро и Данку присоединился Йерсон Москера: у всех по 8 желтых. Красных карточек в АПЛ 19 и у разных игроков. Скоро новый тур АПЛ и чрезвычайно хочется, чтобы интересного было еще больше!