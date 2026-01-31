Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги

Каталонская «Жирона» открывала список противостояний субботы в двадцать втором туре испанской Ла Лиги гостевым матчем против абсолютного аутсайдера чемпионата – «Реала» из Овьедо. Команда Мичела в начале этой недели уже имела игровой опыт, остановив свою победную серию в 2026 году ничьей на собственном поле против «Хетафе» (0:0), тогда как коллектив Гильермо Альмады в последний раз побеждал еще в конце сентября прошлого года и, наверное, уже забыл, как это делать.

Соответственно, «красно-белые» находились в лучшем игровом тонусе, и это действительно было заметно по ходу первого тайма, начало которого для хозяев «Эстадио Нуэво Карлос Тартье» прошло вообще без намека на опасность для чужих ворот, но «Жирона» своими голевыми моментами не воспользовалась. А Владислав Ванат еще и отмашкой разбил лицо Давида Костаса в эпизоде борьбы.

Немного более активным впереди «королевский» клуб был в конце первого тайма, но воротам тер Штегена по-настоящему угрожали только один раз, да и в том эпизоде немец спокойно справился с ударом от Виньяса. Команда Мичела и начало второй половины игры провалила в плане позиционных атак, позволяя соперникам слишком много грузить мяч в свою штрафную. Правда, мы снова избежали реальных голевых моментов от коллектива Альмады.

Примерно с 60 минуты и вплоть до самого финального свистка мы и делали, что смотрели за попытками гостей все-таки отметиться голом в этой игре, к чему на самом деле был близок только Виктор Цыганков во время своего коварного для вратаря удара со штрафного с глубины правого фланга, который едва не нырнул в дальний угол, однако Эскандель на линии дотянулся до мяча.

Однако судьбу матча в итоге решил не кто-то из игроков «Жироны», а футболист «Реала» Овьедо Ильяс Чайра, который на 74 минуте замкнул прострел молодого Тиаго Фернандеса с левого фланга штрафной в единичной позиционной атаке хозяев за этот период времени. А чуть позже команда Альмады все-таки отпраздновала свою первую за долгое время победу, однако последнюю строчку так и не покинула.

В следующем туре «Реал» Овьедо будет гостить у мадридского «Райо» Вальекано, а каталонская «Жирона» поедет в Андалусию к «Севилье».

Испанская Ла Лига. 22-й тур.

«Реал» Овьедо – «Жирона» - 1:0

Гол: Чайра, 75

Предупреждения: Карму, 39 – Цыганков, 80

«Реал» Овьедо: Эскандель – Видаль (Аихадо, 70), Костас, Карму, Лопес – Хассан (Фернандес, 64), Сибо (Фонсека, 70), Коломбатто (Дендонкер, 87), Чайра – Рейна (Касорла, 64), Виньяс.

«Жирона»: тер Штеген – Морено, Блинд, Рейс, Мартинес (Ринкон, 69) – Лемар, Бельтран (Стуани, 79), Мартин (Витсель, 70) – Хиль (Эчеверри, 69), Цыганков – Ванат.

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реаль, Испания).

Стадион: «Эстадио Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания).

Удары (в створ) – 8 (4) : 9 (1)

Угловые – 4 : 4

Оффсайды – 2:2

РЕАЛ ОВЬЕДО - ЖИРОНА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 12°C