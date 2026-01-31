ВИДЕО. Украинский хавбек забил гол в чемпионате Польши. Команда идет первой

Украинский хавбек Максим Хлань забил гол в матче элитного дивизиона чемпионата Польши. Игрок отличился в поединке Гурника против Пяста и сделал счет 2:1.

Для 23-летнего футболиста это четвертый гол в нынешнем сезоне. Кроме того, Хлань сделал две результативные передачи в 14 матчах.

Хлань и его команда ведут борьбу за чемпионство. Гурник лидирует и на три пункта опережает Вислу.

В Украине Максим выступал в составах Карпат и Зари.