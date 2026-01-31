Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Польша
31 января 2026, 17:59 | Обновлено 31 января 2026, 18:17
ВИДЕО. Украинский хавбек забил гол в чемпионате Польши. Команда идет первой

Хлань отметился точным ударом

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский хавбек Максим Хлань забил гол в матче элитного дивизиона чемпионата Польши. Игрок отличился в поединке Гурника против Пяста и сделал счет 2:1.

Для 23-летнего футболиста это четвертый гол в нынешнем сезоне. Кроме того, Хлань сделал две результативные передачи в 14 матчах.

Хлань и его команда ведут борьбу за чемпионство. Гурник лидирует и на три пункта опережает Вислу.

В Украине Максим выступал в составах Карпат и Зари.

_ Moore
Нагадаю, що Батагов восени був травмований, через що його виклик до збірної Ребров скасував; а Хлань через дуже низьку швидкість як для вінгера явно програє Волошину, і Слесару, і Гуцуляку, навіть Мельгоса не бачив Хланя в стартовому складі  збірної U-21
Ответить
0
Nikos
Дивно що Хлань і Батагов і інші хороші гравці не в головній команді!. Напевно комусь не вгодили чи не занесли!!!
Ответить
-1
