ВИДЕО. Украинский хавбек забил гол в чемпионате Польши. Команда идет первой
Хлань отметился точным ударом
Украинский хавбек Максим Хлань забил гол в матче элитного дивизиона чемпионата Польши. Игрок отличился в поединке Гурника против Пяста и сделал счет 2:1.
Для 23-летнего футболиста это четвертый гол в нынешнем сезоне. Кроме того, Хлань сделал две результативные передачи в 14 матчах.
Хлань и его команда ведут борьбу за чемпионство. Гурник лидирует и на три пункта опережает Вислу.
В Украине Максим выступал в составах Карпат и Зари.
Нагадаю, що Батагов восени був травмований, через що його виклик до збірної Ребров скасував; а Хлань через дуже низьку швидкість як для вінгера явно програє Волошину, і Слесару, і Гуцуляку, навіть Мельгоса не бачив Хланя в стартовому складі збірної U-21
Дивно що Хлань і Батагов і інші хороші гравці не в головній команді!. Напевно комусь не вгодили чи не занесли!!!
