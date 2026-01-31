Переход скоро. Форвард сборной Украины договорился с клубом топ-лиги

Французский «Лион» близок к подписанию украинского нападающего греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, клубы почти договорились об аренде 30-летнего футболиста до завершения нынешней кампании за 4 миллиона евро.

Сам игрок уже прилетел в Лион и дал согласие на переход.

В сезоне 2025/26 Роман Яремчук провел 16 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» планирует использовать Романа Яремчука в паре с Эндриком.