Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше
Чемпионат Польши
Гурник Забже
31.01.2026 15:45 – FT 2 : 1
Пяст
Польша
Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше

Максим Хлань спас «Гурник» Забже от ничьи

Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше
Instagram. Максим Хлань

31 января украинский футболист – Максим Хлань – решил судьбу матча 19-го тура чемпионата Польши.

Максим вышел в стартовом составе «Гурника» Забже и благодаря своему голу принес домашнюю победу над клубом «Пяст» Гливице.

Украинец отличился забитым мячом на 50-й минуте, установив на табло счет 2:1, который сохранился до финального свистка.

На счету Хланя в этом сезоне 15 сыгранных матчей, четыре гола и один ассист.

Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января

«Гурник» Забже – «Пяст» Гливице – 2:1

Голы: Янжа, 41, Хлань, 50 – Буагра, 25

Андрей Витренко
