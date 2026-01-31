Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше

31 января украинский футболист – Максим Хлань – решил судьбу матча 19-го тура чемпионата Польши.

Максим вышел в стартовом составе «Гурника» Забже и благодаря своему голу принес домашнюю победу над клубом «Пяст» Гливице.

Украинец отличился забитым мячом на 50-й минуте, установив на табло счет 2:1, который сохранился до финального свистка.

На счету Хланя в этом сезоне 15 сыгранных матчей, четыре гола и один ассист.

Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января

«Гурник» Забже – «Пяст» Гливице – 2:1

Голы: Янжа, 41, Хлань, 50 – Буагра, 25