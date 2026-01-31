Решающий гол. Украинский хавбек принес победу клубу в Польше
Максим Хлань спас «Гурник» Забже от ничьи
31 января украинский футболист – Максим Хлань – решил судьбу матча 19-го тура чемпионата Польши.
Максим вышел в стартовом составе «Гурника» Забже и благодаря своему голу принес домашнюю победу над клубом «Пяст» Гливице.
Украинец отличился забитым мячом на 50-й минуте, установив на табло счет 2:1, который сохранился до финального свистка.
На счету Хланя в этом сезоне 15 сыгранных матчей, четыре гола и один ассист.
Чемпионат Польши. 19-й тур, 31 января
«Гурник» Забже – «Пяст» Гливице – 2:1
Голы: Янжа, 41, Хлань, 50 – Буагра, 25
🔚 | WYGRYWAMY! I JEST PIĘKNIE! ☺️#GÓRPIA 2:1 pic.twitter.com/i7OYNDyfnL— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) January 31, 2026
