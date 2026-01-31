Испания31 января 2026, 19:04 |
731
0
Известны оценки Ваната и Цыганкова за фиаско от последней команды Испании
Каталонцы проиграли «Овьедо»
31 января 2026, 19:04 |
731
0
В субботу, 31 января, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Овьедо» и «Жирона».
Игра прошла на стадионе «Карлос Тартье» в Овьедо. Команда Мичела проиграла 0:1.
В стартовом составе гостей вышли украинские футболисты – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский нападающий был признан худшим игроком матча и получил от WhoScored оценку 5,8. Виктор Цыганков получил 6,5.
Главным героем встречи стал вингер хозяев Ильяс Чайра, который забил гол и получил оценку 7,4 балла.
Оценки матча Овьедо – Жирона
