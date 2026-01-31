Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известны оценки Ваната и Цыганкова за фиаско от последней команды Испании
Испания
Известны оценки Ваната и Цыганкова за фиаско от последней команды Испании

Каталонцы проиграли «Овьедо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 31 января, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Овьедо» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Карлос Тартье» в Овьедо. Команда Мичела проиграла 0:1.

В стартовом составе гостей вышли украинские футболисты – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский нападающий был признан худшим игроком матча и получил от WhoScored оценку 5,8. Виктор Цыганков получил 6,5.

Главным героем встречи стал вингер хозяев Ильяс Чайра, который забил гол и получил оценку 7,4 балла.

Оценки матча Овьедо – Жирона

По теме:
Овьедо – Жирона – 1:0. Украинцы промолчали. Видео голов и обзор матча
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
Магия украинцев снова себя исчерпала. Жирона проиграла аутсайдеру Ла Лиги
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Овьедо Владислав Ванат оценки WhoScored
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
