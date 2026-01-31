Известны оценки Ваната и Цыганкова за фиаско от последней команды Испании

В субботу, 31 января, прошел матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Овьедо» и «Жирона».

Игра прошла на стадионе «Карлос Тартье» в Овьедо. Команда Мичела проиграла 0:1.

В стартовом составе гостей вышли украинские футболисты – Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Украинский нападающий был признан худшим игроком матча и получил от WhoScored оценку 5,8. Виктор Цыганков получил 6,5.

Главным героем встречи стал вингер хозяев Ильяс Чайра, который забил гол и получил оценку 7,4 балла.

Оценки матча Овьедо – Жирона