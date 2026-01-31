Известно, во сколько Аяксу обойдется переход Зинченко

Переход Александра Зинченко в «Аякс» все же состоится в формате аренды.

По информации Headliner, амстердамский клуб фактически завершил сделку с «Арсеналом». Зинченко присоединится к «Аяксу» на полгода и, по прогнозам, получит стабильную игровую практику, ведь его показатели существенно превышают уровень основных конкурентов на левом фланге обороны.

В финансовом плане трансфер выгоден для нидерландского клуба: лондонцы покрывают большую часть зарплаты игрока, тогда как «Аякс» потратит около 1,5 млн евро. После завершения сезона стороны примут решение о дальнейшем сотрудничестве.