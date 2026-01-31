Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, во сколько Аяксу обойдется переход Зинченко
Англия
31 января 2026, 20:20 | Обновлено 31 января 2026, 21:29
927
0

Известно, во сколько Аяксу обойдется переход Зинченко

Футболист все-таки перейдет на правах аренды

31 января 2026, 20:20 | Обновлено 31 января 2026, 21:29
927
0
Известно, во сколько Аяксу обойдется переход Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Переход Александра Зинченко в «Аякс» все же состоится в формате аренды.

По информации Headliner, амстердамский клуб фактически завершил сделку с «Арсеналом». Зинченко присоединится к «Аяксу» на полгода и, по прогнозам, получит стабильную игровую практику, ведь его показатели существенно превышают уровень основных конкурентов на левом фланге обороны.

В финансовом плане трансфер выгоден для нидерландского клуба: лондонцы покрывают большую часть зарплаты игрока, тогда как «Аякс» потратит около 1,5 млн евро. После завершения сезона стороны примут решение о дальнейшем сотрудничестве.

По теме:
Нидерландский журналист: «Аякс не будет платить Зинченко такую ​​зарплату»
«Я чувствую себя очень уверенно». Вратарь МЮ хочет повторить подвиг Трубина
Сын известного украинского нападающего перешел в 6-й заграничный клуб
трансферы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Олийченко Источник: Headliner.nl
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 31 января 2026, 10:12 9
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Решающий поединок состоится 31 января в 10:30 по Киеву

Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31 января 2026, 15:19 0
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!

Матчи пройдут с 31 января по 2 февраля

Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Футбол | 30.01.2026, 21:48
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Жирона против Овьедо: снова проблемы для наших? Прогнозы на 22 тур Ла Лиги
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Футбол | 31.01.2026, 13:52
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Потратил энергию не туда. Байер больше не видит Степанова «новым Холандом»
Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Футбол | 31.01.2026, 18:48
Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Сенсация в топ-3 Бундеслиги, победа Байера, поражение Лейпцига
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
В Британии считают, что Джошуа подписал контракт на самый большой бой
31.01.2026, 09:12
Бокс
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
30.01.2026, 17:08 5
Теннис
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02 1
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
Снова Реал. Трубин отреагировал на жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов
30.01.2026, 15:57 3
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем