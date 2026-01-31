Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нидерландский журналист: «Аякс не будет платить Зинченко такую ​​зарплату»
Нидерланды
31 января 2026, 20:45
712
1

Майк Вервей рассказал, как шли переговоры по поводу украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Нидерландский журналист Майк Вервей поделился подробностями перехода украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в амстердамский «Аякс».

«Это было сложно. «Аякс» хотел взять его в аренду, но это оказалось невозможным, потому что в Нидерландах за игрока, который не является гражданином ЕС, нужно платить минимальную зарплату в 260 000 евро. Так что это было непросто.

«Арсенал» хотел частичного возврата средств до утверждения соглашения. Это было очень странно. Если бы его отдали в аренду в «Ноттингем Форест» на весь сезон, они покрыли бы всю его зарплату. Теперь они хотели частичного возврата. В конце концов, бонус за участие в Лиге чемпионов обеспечил сделку. Если «Аякс» выйдет в Лигу чемпионов, они все равно заплатят «Арсеналу» 250 000 евро бонусов.

«Аякс» заплатит 1,5 миллиона евро за игрока, который может сыграть тринадцать матчей. После этого можно будет продлить его контракт. Но «Аякс» просто не будет платить ему зарплату уровня Премьер-лиги. После этого сезона ему придется пойти на значительные уступки», - сказал Вервей в подкасте De Telegraaf.

Сообщалось, что у Зинченко возник конфликт с «Арсеналом».

По теме:
Переговоры проведены. Основной игрок сборной Украины может сменить клуб
Сын известного украинского нападающего перешел в 6-й заграничный клуб
АПЛ: Доминация Арсенала, Эвертон без Миколенко вырвал ничью
Антон Романенко
Юрий Щербань
Зінченко вже толком не грає, в гроші хоче великі , все опустись на землю, ти вже не той що був , так скоро і рівень Кіпру чи Греції буде 
Ответить
+1
