Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико не смог забить аутсайдеру Ла Лиги и недосчитался очков
Чемпионат Испании
Леванте
31.01.2026 19:30 – FT 0 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 января 2026, 21:33 |
61
0

Атлетико не смог забить аутсайдеру Ла Лиги и недосчитался очков

Мадридцы сыграли в сухую ничью с «Леванте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леванте – Атлетико

Матч 22-го тура испанской Ла Лиги между «Леванте» и мадридским «Атлетико» завершился вничью 0:0. Поединок состоялся на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, а главным арбитром встречи был Виктор Гарсия Вердура.

Обе команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, и игра завершилась безголевым результатом. После этой встречи «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице, тогда как «Леванте» с 18 очками после 21 матча остается на 19-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В еще одной встрече игрового дня «Осасуна» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью 2:2.

Ла Лига, 22 тур.

Леванте – Атлетико – 0:0

Осасуна – Вильярреал – 2:2

Голы: Муньос, 20, Будимир, 45+2 – Морено, 17 (пен), 70

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
Не только хвалит. Мичел покритиковал Ваната за поражение Жироны
МИЧЕЛ – после поражения Жироны: «Придет игрок, который нас усилит»
Овьедо – Жирона – 1:0. Украинцы промолчали. Видео гола и обзор матча
Атлетико Мадрид Леванте Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна Вильярреал - Арсенал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
