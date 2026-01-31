Атлетико не смог забить аутсайдеру Ла Лиги и недосчитался очков

Матч 22-го тура испанской Ла Лиги между «Леванте» и мадридским «Атлетико» завершился вничью 0:0. Поединок состоялся на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, а главным арбитром встречи был Виктор Гарсия Вердура.

Обе команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, и игра завершилась безголевым результатом. После этой встречи «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице, тогда как «Леванте» с 18 очками после 21 матча остается на 19-й позиции.

В еще одной встрече игрового дня «Осасуна» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью 2:2.

Ла Лига, 22 тур.

Леванте – Атлетико – 0:0

Осасуна – Вильярреал – 2:2

Голы: Муньос, 20, Будимир, 45+2 – Морено, 17 (пен), 70

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ