Атлетико не смог забить аутсайдеру Ла Лиги и недосчитался очков
Мадридцы сыграли в сухую ничью с «Леванте»
Матч 22-го тура испанской Ла Лиги между «Леванте» и мадридским «Атлетико» завершился вничью 0:0. Поединок состоялся на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии, а главным арбитром встречи был Виктор Гарсия Вердура.
Обе команды не смогли порадовать болельщиков забитыми мячами, и игра завершилась безголевым результатом. После этой встречи «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице, тогда как «Леванте» с 18 очками после 21 матча остается на 19-й позиции.
В еще одной встрече игрового дня «Осасуна» и «Вильярреал» сыграли в результативную ничью 2:2.
Ла Лига, 22 тур.
Леванте – Атлетико – 0:0
Осасуна – Вильярреал – 2:2
Голы: Муньос, 20, Будимир, 45+2 – Морено, 17 (пен), 70
