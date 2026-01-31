Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хорватский новичок присоединился к Заре в Турции
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 22:07
Хорватский новичок присоединился к Заре в Турции

Подопечные Виктора Скрипника начинают вторую половину турецкого сбора

ФК Заря. Домагой Елавич

В расположении луганчан появился зимний новичок.

Как стало известно Sport.ua, после двухдневного перерыва подопечные Виктора Скрипника первого февраля начнут вторую половину турецкого этапа подготовки.

По имеющейся информации, в расположении «Зари» 30 января появился зимний новичок, хорватский полузащитник Домагой Елавич. Он сможет дебютировать в составе луганской команды 6 февраля в спарринге с «Андыжаном» (Узбекистан).

Есть основания надеяться, что первого февраля в общую группу после длительного перерыва вернется защитник Роман Вантух. Еще продолжают восстанавливаться после травм легионеры: защитник Кристофер Нвоезе и полузащитник Петар Мичин.

В УПЛ вторую часть сезона футболисты «Зари» начнут 23 февраля календарным матчем с «Кудровкой».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
