Хорватский новичок присоединился к Заре в Турции

В расположении луганчан появился зимний новичок.

Как стало известно Sport.ua, после двухдневного перерыва подопечные Виктора Скрипника первого февраля начнут вторую половину турецкого этапа подготовки.

По имеющейся информации, в расположении «Зари» 30 января появился зимний новичок, хорватский полузащитник Домагой Елавич. Он сможет дебютировать в составе луганской команды 6 февраля в спарринге с «Андыжаном» (Узбекистан).

Есть основания надеяться, что первого февраля в общую группу после длительного перерыва вернется защитник Роман Вантух. Еще продолжают восстанавливаться после травм легионеры: защитник Кристофер Нвоезе и полузащитник Петар Мичин.

В УПЛ вторую часть сезона футболисты «Зари» начнут 23 февраля календарным матчем с «Кудровкой».