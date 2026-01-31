Гол Соломона: Наполи обыграл Фиорентину в чемпионате Италии

«Наполи» удалось обыграть «Фиорентину» в чемпионате Италии.

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Команда из Неаполя добыла победу со счетом 2:1 благодаря голам Вергары и Гутьерреса. В составе гостей отличился экс-вингер «Шахтера» Манор Соломон, это его первый гол за клуб.

С 46 очками «Наполи» занимает третье место. «Фиорентина» с 17 очками – 18-я.

Чемпионат Италии. 23-й тур

Наполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 – Соломон, 57

