Гол Соломона: Наполи обыграл Фиорентину в чемпионате Италии
Подопечные Конте добыли победу со счетом 2:1
«Наполи» удалось обыграть «Фиорентину» в чемпионате Италии.
Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.
Команда из Неаполя добыла победу со счетом 2:1 благодаря голам Вергары и Гутьерреса. В составе гостей отличился экс-вингер «Шахтера» Манор Соломон, это его первый гол за клуб.
С 46 очками «Наполи» занимает третье место. «Фиорентина» с 17 очками – 18-я.
Чемпионат Италии. 23-й тур
Наполи – Фиорентина – 2:1
Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 – Соломон, 57
Фото матча:
