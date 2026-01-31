Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
31.01.2026 19:00 – FT 2 : 1
Фиорентина
Италия
31 января 2026, 21:03 |
Гол Соломона: Наполи обыграл Фиорентину в чемпионате Италии

Подопечные Конте добыли победу со счетом 2:1

Гол Соломона: Наполи обыграл Фиорентину в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи

«Наполи» удалось обыграть «Фиорентину» в чемпионате Италии.

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Команда из Неаполя добыла победу со счетом 2:1 благодаря голам Вергары и Гутьерреса. В составе гостей отличился экс-вингер «Шахтера» Манор Соломон, это его первый гол за клуб.

С 46 очками «Наполи» занимает третье место. «Фиорентина» с 17 очками – 18-я.

Чемпионат Италии. 23-й тур

Наполи – Фиорентина – 2:1

Голы: Вергара, 11, Гутьеррес, 49 – Соломон, 57

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Серия A чемпионат Италии по футболу Наполи Наполи - Фиорентина Фиорентина Манор Соломон Антонио Вергара Мигель Гутьеррес
