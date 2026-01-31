Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Де Росси объяснил обидное поражение Дженоа в матче, где забил Малиновский
Италия
31 января 2026, 09:56 | Обновлено 31 января 2026, 10:06
Де Росси объяснил обидное поражение Дженоа в матче, где забил Малиновский

Даниэле де Росси пообщался с журналистами после матча с Лацио

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле де Росси

Главный тренер Дженоа Даниэле де Росси поделился эмоциями после бешеного матча своей команды против Лацио (2:3), где голом отличился Руслан Малиновский.

«Нужно принимать эти эпизоды, являющиеся частью современного футбола. Разочарование есть, но должен быть хладнокровный анализ матча. Предыдущий камбэк я тоже проанализировал с холодной головой. Мы играли на равных, если не лучше Лацио.

Мы снова потеряли очки на 100-й минуте: это уже было в матче с «Миланом», дома с «Аталантой». Мы должны принять это, равно как и то, что защищаться становится все сложнее. Мы должны работать над организацией игры и позиционированием на поле, учитывая регламент и количество компенсированного времени.

Поражение против Лацио? Мне неприятно проигрывать любому на последней минуте. Это очко было бы важно для борьбы в турнирной таблице. Но у меня есть прошлое как футболиста [играл за «Рому»], и вы все это хорошо знаете. Сейчас я тренер Дженоа и защищаю цвета этой команды. Соперничества, которые я переживал во время карьеры [футболиста], я чувствую гораздо меньше вместе с «Дженоа». Мне жаль ребят – они заслуживали этого очка», – сказал де Росси.

Ранее стала известна оценка Руслана Малиновского за матч против Лацио, где он отличился голом.

По теме:
Итальянский клуб ведет переговоры с Шахтером по центральному защитнику
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного игрока сменил клуб в Италии и уже дебютировал
Наполи – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Даниэле Де Росси Дженоа Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Олег Вахоцкий Источник: Tuttomercatoweb
