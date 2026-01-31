Украина. Премьер лига31 января 2026, 10:37 |
96
0
Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона
Бразильский клуб отверг предложение из Украины
31 января 2026, 10:37 |
96
0
Несколько дней назад бразильские журналисты сообщили об интересе «Шахтера» к 19-летнему центральному защитнику «Палмейраса» Робсону.
По информации бразильских источников, «горняки» сделали конкретное предложение по трансферу футболиста, однако «Палмейрас» его отклонил.
Отмечается, что за Робсона бразильский клуб просит 9 миллионов евро, хотя за первую команду «Палмейраса» центрбек пока еще даже не дебютировал.
Ранее сообщалось, что конкуренцию «Шахтеру» за право подписать Робсона намерен составить «Порту».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2026, 03:32 2
Тренер взял вину на себя
Футбол | 30 января 2026, 13:26 46
30 января в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф
Футбол | 30.01.2026, 10:48
Футбол | 31.01.2026, 09:38
Футбол | 30.01.2026, 19:43
Комментарии 0
Популярные новости
29.01.2026, 12:01 73
30.01.2026, 05:22
30.01.2026, 03:32
29.01.2026, 13:58
29.01.2026, 09:44 4
30.01.2026, 03:52 1
29.01.2026, 09:37
30.01.2026, 04:02