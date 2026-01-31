Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 10:37 |
Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона

Бразильский клуб отверг предложение из Украины

31 января 2026, 10:37 |
Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона
instagram.com/robson.__06

Несколько дней назад бразильские журналисты сообщили об интересе «Шахтера» к 19-летнему центральному защитнику «Палмейраса» Робсону.

По информации бразильских источников, «горняки» сделали конкретное предложение по трансферу футболиста, однако «Палмейрас» его отклонил.

Отмечается, что за Робсона бразильский клуб просит 9 миллионов евро, хотя за первую команду «Палмейраса» центрбек пока еще даже не дебютировал.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Шахтеру» за право подписать Робсона намерен составить «Порту».

Шахтер Донецк Палмейрас трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
