Шахтер потерпел неудачу. Палмейрас отказал горнякам в продаже Робсона

Несколько дней назад бразильские журналисты сообщили об интересе «Шахтера» к 19-летнему центральному защитнику «Палмейраса» Робсону.

По информации бразильских источников, «горняки» сделали конкретное предложение по трансферу футболиста, однако «Палмейрас» его отклонил.

Отмечается, что за Робсона бразильский клуб просит 9 миллионов евро, хотя за первую команду «Палмейраса» центрбек пока еще даже не дебютировал.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Шахтеру» за право подписать Робсона намерен составить «Порту».