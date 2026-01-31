Клуб УПЛ отменил спарринг. Матч СК Полтава – Тростянец не состоится

СК «Полтава» продолжает подготовку ко второй части сезона. В субботу, 31 января, команда должна была провести первый спарринг.

Сыграть планировали с ФК «Тростянец», который выступает во Второй лиге. Но матч пришлось отменить.

Предварительно контрольная встреча должна была состояться в Полтаве на Молодежном стадионе. Однако война внесла коррективы. Поле стадиона получило повреждения, поэтому арена в Полтаве стала непригодной для проведения игр. Альтернативным местом проведения должно стать поле в Кременчуге, где базируется филиал школы донецкого Шахтера.

Однако помехой спарринга стала непогода, которая накрыла Полтавщину в последние сутки. Ледяной дождь, не останавливавшийся со вчерашнего дня, сделал поле травмоопасным, поэтому тренерские штабы команд приняли решение не проводить встречу, сообщает пресс-служба СК «Полтава».