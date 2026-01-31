Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
31 января в 12:30 встречаются Металлист Харьков и закарпатская команда Сокол Кинчеш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Металлист проводит зимние учебно-тренировочные сборы на Закарпатье.
Игра проходит на стадионе Ававнгард в Ужгороде
Харьковский Металлист занимает 12-е место в Первой лиге (16 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
