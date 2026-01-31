Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Первая лига
31 января 2026, 12:35 | Обновлено 31 января 2026, 12:37
135
0

Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча

Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист Харьков

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

31 января в 12:30 встречаются Металлист Харьков и закарпатская команда Сокол Кинчеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Металлист проводит зимние учебно-тренировочные сборы на Закарпатье.

Игра проходит на стадионе Ававнгард в Ужгороде

Харьковский Металлист занимает 12-е место в Первой лиге (16 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Степанов
