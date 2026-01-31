Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Кривбасс
31.01.2026 14:00 - : -
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 13:21 |
59
0

Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

31 января 2026, 13:21 |
59
0
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

31 января в 14:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер из Китая.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на Stadium Albir в испанском городе Альбир.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ

Анонс матча

По теме:
Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер (Тэда) товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Теннис | 30 января 2026, 16:33 34
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!

38-летний серб выжил и с камбеком в 5 сетах одолел чемпиона Мельбурна двух последних лет

ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
Бокс | 31 января 2026, 08:38 4
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя
ОФИЦИАЛЬНО. Уайлдер и Чисора согласовали детали боя

Деонтей и Дерек выйдут в ринг 4 апреля в Лондоне

Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Футбол | 31.01.2026, 12:37
Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Известный тренер оценил перспективы Бенфики и Трубина в дуэли против Реала
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30.01.2026, 17:08
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30.01.2026, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
29.01.2026, 18:03 4
Теннис
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
Для бывшей жены Блохина в Динамо были большие почести
30.01.2026, 04:02
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 14
Футбол
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Снова Реал для Трубина! Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
30.01.2026, 13:26 46
Футбол
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
29.01.2026, 18:59 2
Футбол
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем