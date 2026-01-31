Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
31 января в 14:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер из Китая.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра проходит на Stadium Albir в испанском городе Альбир.
Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ
Анонс матча
