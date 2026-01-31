Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

31 января в 14:00 встречаются Кривбасс Кривой Рог и команда Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер из Китая.

Кривбасс проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра проходит на Stadium Albir в испанском городе Альбир.

Криворожский Кривбасс занимает 5-е место в УПЛ (26 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ

