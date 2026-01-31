Стародубцева получила баранку в первом раунде отбора пятисотника в Абу-Даби

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 110) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах проиграла представительнице Великобритании Сонай Картал (WTA 66) за 1 час и 18 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. Квалификация

Сонай Картал (Великобритания) [2] – Юлия Староубцева (Украина) – 6:4, 6:0

В первой партии Стародубцева побеждала 3:1с брейком, но растеряла преимущество.

Юлия провела третье очное противостояние против Сонай и потерпела второе поражеие.

Картал в финале квалификации встретится с Александрой Саснович (WTA 104).