Ставки на Кубок Либертадорес выросли более чем на 80% в 2025 году

31 января 2026, 13:52 | Обновлено 31 января 2026, 13:53
Игроки активнее всего делают ставки перед стартовым свистком

Getty Images/Global Images Ukraine

Объем финансовых транзакций на букмекерских платформах вырос более чем на 80% в период полуфиналов и финала Кубка Либертадорес 2025 года, следует из исследования Pay4Fun.

Анализ показал, что пик активности приходится на предматчевый период, после чего объем операций стабильно снижается во время игры и особенно после финального свистка. В отдельных матчах, включая противостояния «Палмейраса» с «Фламенго», предматчевая активность превышала средний уровень на 70-83%.

Данные отражают устойчивую модель сезонного поведения игроков.

