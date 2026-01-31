Ставки на Кубок Либертадорес выросли более чем на 80% в 2025 году
Игроки активнее всего делают ставки перед стартовым свистком
Объем финансовых транзакций на букмекерских платформах вырос более чем на 80% в период полуфиналов и финала Кубка Либертадорес 2025 года, следует из исследования Pay4Fun.
Анализ показал, что пик активности приходится на предматчевый период, после чего объем операций стабильно снижается во время игры и особенно после финального свистка. В отдельных матчах, включая противостояния «Палмейраса» с «Фламенго», предматчевая активность превышала средний уровень на 70-83%.
Данные отражают устойчивую модель сезонного поведения игроков.
