ОФИЦИАЛЬНО. Звездный бразилец вернулся в родной клуб, покинув АПЛ
Лукас Пакета перебрался во «Фламенго»
Бразильский полузащитник Лукас Пакета сменил клубную прописку, перебравшись в расположение Фламенго. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, контракт бразильца с клубом рассчитан до декабря 2030 года. Футболист получил 20-й номер, под которым ранее выступал Винисиус Жуниор. О финансовых аспектах личного соглашения не сообщается.
Ранее Лукас выступал за Вест Хэм. Молотобойцы летом 2022 года приобрели Пакета из «Лиона» – общая сумма сделки составила 61,63 млн евро, из которых 18,68 млн были предусмотрены в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне бразилец забил 5 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах. Последний раз бразилец выходил на поле 6 января 2026-го в матче против «Ноттингем Форест»
