Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Челси
31.01.2026 19:30 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Челси – Вест Хем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 31 января в 19:30 по Киеву

В субботу, 31 января, состоится поединок 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Челси

«Синие» в текущем сезоне выглядят не слишком стабильно – команда часто переигрывает топов и теряет очки с середняками. Тем не менее, после 23 туров Премьер-лиги на балансе «Челси» есть 37 зачетных пунктов, позволяющих занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. И от 3-го и от 13-го места коллектив отделяет 7 очков. В Кубке Англии клуб квалифицировался в 1/16 финала, где будет противостоять «Халл Сити». Также команда по-прежнему ведет борьбу в Кубке лиги, где прошла в полуфинал.

За 8 игр Лиги чемпионов англичане получили 16 очков, благодаря которым заняли 6 место общего зачета и квалифицировались в 1/8 финала.

Вест Хэм

А вот результаты «молотобойцев» совсем не впечатляют, хотя в последних играх их форма немного улучшилась. В общей сложности, после 23 туров АПЛ «Вест Хэм» имеет на балансе 20 очков, благодаря которым находится на 18-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет 5 баллов.

В Кубке Англии «Вест Хэм» также квалифицировался в 1/16, где будет противостоять «Бертону».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Челси». На балансе «синих» 4 победы, еще 1 выигрыш смог одержать «Вест Гэм».

Интересные факты

  • Под руководством Лиама Росеньора «Челси» выиграли 5/6 матчей во всех турнирах.
  • В последних 9 выездных матчах «Вест Хэм» завоевал лишь 1 победу.
  • «Челси» забил 39 голов в текущем сезоне Премьер-лиги - 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

«Челси» подходит к игре в прекрасной форме и является очевидным фаворитом, поэтому я поставлю на его победу с форой -1 (с коэффициентом 1.68 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Челси
31 января 2026 -
19:30
Вест Хэм
Челси с форой -1 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Челси Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
