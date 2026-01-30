Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома 10 сезонов кряду вышла в плей-офф еврокубков
Рома 10 сезонов кряду вышла в плей-офф еврокубков

Команда Артема Довбика квалифицировалась в следующий этап Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

Итальянская «Рома» является единственной итальянской командой, которая 10 сезонов подряд сумела преодолеть групповой раунд/этап лиги в еврокубках.

При этом «волк» сделали это в трех разных турнирах.

В текущем сезоне «Рома» снова преодолела этап лиги, обеспечив себе участие в 1/8 финала Лиги Европы.

Это стало возможным благодаря ничьей в выездном матче 8-го тура против греческого «Панатинаикоса» (1:1).

Последние 10 сезонов Ромы в еврокубках

  • 2025/26 – Лига Европы, 1/8 финала
  • 2024/25 – Лига Европы, 1/8 финала
  • 2023/24 – Лига Европы, полуфинал
  • 2022/23 – Лига Европы, финал
  • 2021/22 – Лига конференций, победитель турнира
  • 2020/21 – Лига Европы, полуфинал
  • 2019/20 – Лига Европы, 1/8 финала
  • 2018/19 — Лига чемпионов, 1/8 финала
  • 2017/18 — Лига чемпионов, полуфинал
  • 2016/17 — Лига Европы, 1/8 финала
