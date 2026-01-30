Клуб украинцев в Литве ждет важное решение от местной федерации

Один из самых украинизированных клубов Литвы в ближайшее время может изменить свой статус. Речь идет о клайпедском «Нептунасе», который выступает во втором по рангу эшелоне литовского футбола.

В конце сезона-2025 команда украинского тренерского дуэта Олег Лутков – Геннадий Жилкин имела шанс получить право играть в классе сильнейших благодаря плей-офф, однако в двух встречах с «Ритеряем», занявшим предпоследнее место в элите, не смогла одержать верх.

Однако в дальнейшей судьбе «Нептунаса» все может измениться в его пользу.

Как стало известно Sport.ua, финансовая ситуация в «Ритерие» долгое время достаточно нестабильна, что ставит под сомнение способность этого клуба продолжать выступления в чемпионате. В ближайшее время Федерация футбола Литвы должна определиться с этим вопросом окончательно.

В том случае, если «Ритеряй» будет исключен из числа участников элиты, его место займет «Нептунас».

В прошлом сезоне в составе клайпедской команды выступали сразу три украинских легионера – вратарь Амир Агаларов, защитники Тарас Гевлич и Константин Шульц. Все трое завоевали маленькие серебряные медали литовского чемпионата.

Главный тренер «Нептунаса» Олег Лутков, хорошо известный украинским болельщикам по работе в запорожском «Металлурге», ФК «Львов» и «Вересе», не исключает, что указанная тройка игроков до старта сезона-2026 сохранится в полном составе.

Вместе с тем, существует вероятность, что несколько игроков могут изменить место прописки.

Ранее клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов.