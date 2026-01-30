В ПФЛ рассказали о ситуации с клубом Второй лиги. Снимется ли с турнира?
Каденко рассказал о Горняке-Спорт
Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал сложившуюся ситуацию с функционированием второлиговой команды из Горишних Плавней.
«То, что у «Горняка-Спорта» возникли финансовые проблемы, стало известно еще в ноябре прошлого года. Я неоднократно контактировал с клубным руководством и меня заверили, что о снятии «Горняка-Спорта» речь не идет. Только все идет к тому, что будут кардинальные перемены как на тренерском мостике, так и среди футболистов.
Думаю, что будет больше конкретики в середине февраля, когда «Горняк-Спорт» начнет подготовку ко второй части сезона», – сказал Каденко.
Сейчас «Горняк-Спорт» занимает 9-е место в группе «Б» Второй лиги и в 22 туре будет принимать 21 марта «Чайку».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жозе ведет переговоры с бывшим клубом
Первые матчи состоятся 17/18 февраля, второй раз соперники встретятся 24/25 февраля