  В ПФЛ рассказали о ситуации с клубом Второй лиги. Снимется ли с турнира?
Украина. Вторая лига
30 января 2026, 20:07
В ПФЛ рассказали о ситуации с клубом Второй лиги. Снимется ли с турнира?

Каденко рассказал о Горняке-Спорт

В ПФЛ рассказали о ситуации с клубом Второй лиги. Снимется ли с турнира?
ФК Горняк-Спорт

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал сложившуюся ситуацию с функционированием второлиговой команды из Горишних Плавней.

«То, что у «Горняка-Спорта» возникли финансовые проблемы, стало известно еще в ноябре прошлого года. Я неоднократно контактировал с клубным руководством и меня заверили, что о снятии «Горняка-Спорта» речь не идет. Только все идет к тому, что будут кардинальные перемены как на тренерском мостике, так и среди футболистов.

Думаю, что будет больше конкретики в середине февраля, когда «Горняк-Спорт» начнет подготовку ко второй части сезона», – сказал Каденко.

Сейчас «Горняк-Спорт» занимает 9-е место в группе «Б» Второй лиги и в 22 туре будет принимать 21 марта «Чайку».

Александр Каденко Горняк-Спорт инсайд Вторая лига Украины
