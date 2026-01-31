ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер украинцев покинул Францию ради клуба Ла Лиги
Нил Мопе арендован «Севильей»
Испанская «Севилья» официально арендовала 29-летнего нападающего французского «Марселя» – Нила Мопе.
Клуб Ла Лиги получил опцию полноценного выкупа опытного форварда, а арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
Лишь летом 2025 года Мопе покинул английский «Эвертон» и за 4 миллиона евро стал игроком «Марселя» после годичной аренды.
В составе «Марселя» нападающий отыграл 27 поединков, в которых оформил пять голов и четыре ассиста.
В течение карьеры Нил играл бок о бок украинцев Виталия Миколенко (25 матчей) и Егор Ярмолюка (23 матча).
🗣️ @nealmaupay_ : "Sabía que habría algo bueno para mí en enero, estoy preparado". #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 29, 2026
