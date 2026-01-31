Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 января 2026, 10:59 | Обновлено 31 января 2026, 11:03
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-партнер украинцев покинул Францию ​​ради клуба Ла Лиги

Нил Мопе арендован «Севильей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нил Мопе

Испанская «Севилья» официально арендовала 29-летнего нападающего французского «Марселя» – Нила Мопе.

Клуб Ла Лиги получил опцию полноценного выкупа опытного форварда, а арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

Лишь летом 2025 года Мопе покинул английский «Эвертон» и за 4 миллиона евро стал игроком «Марселя» после годичной аренды.

В составе «Марселя» нападающий отыграл 27 поединков, в которых оформил пять голов и четыре ассиста.

В течение карьеры Нил играл бок о бок украинцев Виталия Миколенко (25 матчей) и Егор Ярмолюка (23 матча).

Нил Мопе Севилья Марсель трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Севилья





