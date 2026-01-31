31.01.2026 16:00 - : -
Украина. Премьер лига31 января 2026, 12:17 | Обновлено 31 января 2026, 12:19
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
31 января в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и команда Локомотив Пловдив из Болгарии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
