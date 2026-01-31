Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
31.01.2026 16:00 - : -
Локомотив Пловдив
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 января 2026, 12:17 | Обновлено 31 января 2026, 12:19
38
0

Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

31 января 2026, 12:17 | Обновлено 31 января 2026, 12:19
38
0
Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

31 января в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и команда Локомотив Пловдив из Болгарии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Колос Ковалевка проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Колос – Локомотив Пловдив. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Кривбасс – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс проводит спарринг с Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер. Стартовые составы
Металлист – Сокол Кинчеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Локомотив Пловдив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
Футбол | 30 января 2026, 19:43 1
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Степанов нашел себе новый клуб

Украинский нападающий продолжит карьеру в «Утрехте»

Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Теннис | 30 января 2026, 17:08 3
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open
Костюк отреагировала на победу Джоковича над Синнером в полуфинале Aus Open

Марта опубликовала сториз в своем Instagram

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
Футбол | 31.01.2026, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-талант Динамо перешел в клуб с украинским тренером
Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля
Футбол | 31.01.2026, 10:13
Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля
Мудрик продолжает привлекать к себе внимание за пределами футбольного поля
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 34
Теннис
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 14
Футбол
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
Итоги девятого дня чемпионата Европы: определены все четвертьфинальные пары
29.01.2026, 23:47
Футзал
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
29.01.2026, 17:27 54
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем